Dal Circolo del Partito democratico di Paternò (Catania) riceviamo questo comunicato che pubblichiamo:

“Il degrado di Paternò non è soltanto materiale: non riguarda solo strade dissestate, piazze abbandonate e spazi pubblici invivibili. C’è un degrado più profondo, più silenzioso, e per questo più pericoloso: il degrado culturale. È quello che mina la coscienza collettiva, corrode i valori di riferimento, annulla il senso di appartenenza.

Le strutture, pur tra mille difficoltà, potrebbero essere recuperate da chi avrà volontà e competenza. Ma quando una comunità smarrisce i propri riferimenti culturali, quando perde la capacità di riconoscersi in un’identità condivisa, allora il declino diventa molto più difficile da invertire. Perché le generazioni crescono modellandosi su un vuoto: un vuoto di regole, di responsabilità, di rispetto reciproco.

A Paternò sta accadendo proprio questo. Il cittadino che vive ogni giorno in una città sporca, disordinata, violata dall’incuria, finisce inevitabilmente per specchiarsi in quel degrado e adeguarvisi. Così si indebolisce il legame con il territorio e si disgrega la coesione sociale. Il risultato è una comunità che non sente più di appartenere a un “noi”, ma che vive solo di individualismi, sospetto e rassegnazione.

Il degrado culturale si manifesta in tanti modi: nella disabitudine a rispettare le regole, nell’indifferenza per il bene comune, nel trasformare l’illegalità in un’abitudine tollerata. Ma anche nel ridurre la vita pubblica a folclore e processioni, mentre le vere questioni civiche vengono lasciate marcire. È il trionfo di un civismo apparente, di facciata, che non educa ma consola, che non costruisce ma anestetizza.

Da qui discendono conseguenze gravi: l’aumento della criminalità spicciola, che genera paura e scoramento; la fuga dei cittadini, che impoverisce il tessuto umano ed economico; l’imbarbarimento del vivere quotidiano, che rende sempre più difficile credere in una rinascita.

E allora diventa evidente che le ordinanze spot – come quella sul divieto di alcolici dopo le 20 – o le invocazioni di militarizzazione non sono soluzioni: sono pannicelli caldi. Servono solo a nascondere, sotto un tappeto ormai logoro, la vera malattia che corrode Paternò da dentro: l’abbandono culturale.

Ma sarebbe ipocrita fermarsi alla sola denuncia politica. Perché il degrado culturale non lo hanno creato solo sindaci e amministratori: lo abbiamo alimentato anche noi cittadini, ogni volta che abbiamo girato lo sguardo dall’altra parte, che abbiamo accettato l’illegalità come normalità, che abbiamo confuso furbizia con intelligenza. Ogni volta che ci siamo rassegnati, invece di reagire.

Se davvero si vuole invertire il trend, bisogna ripartire da qui: da una nuova educazione civica, dal rispetto delle regole, dalla cura degli spazi comuni, dal restituire dignità ai luoghi come specchio della comunità. Senza questo scatto collettivo, nessuna amministrazione, per quanto illuminata, potrà salvare Paternò.

Lo diciamo da anni, senza stancarci: andatevene a casa, sindaco, assessori, consiglieri. Ma lo diciamo anche ai cittadini: non aspettate che altri vi restituiscano la città. Cominciamo tutti, ciascuno nel proprio ruolo, a ridare valore a ciò che abbiamo perso. Solo così il degrado culturale non sarà più una condanna definitiva, ma una sfida da vincere”.

Nella foto: Paternò (Catania) vista dal Castello Normanno

Redazione