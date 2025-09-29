Si chiama Serena, è la prima donna con disabilità a diventare aiuto educatrice in una scuola dell’infanzia. Succede a Palermo, dove questo evento segna per la prima volta l’ingresso di una persona in condizioni di disabilità in un ruolo educativo formalmente riconosciuto, un passaggio di grande rilevanza culturale e sociale.

“Non si tratta soltanto di un risultato occupazionale – afferma a L’Informazione il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (Cnddu) – ma di un segnale concreto che va oltre l’integrazione intesa come semplice presenza, per affermare con forza il principio della partecipazione attiva e della valorizzazione delle capacità individuali”.

Per Serena è stata organizzata una festa nella quale un’intera comunità ha saputo trasformare il linguaggio dei diritti in esperienza quotidiana. In questo gesto si riflette una visione nuova della scuola: non solo luogo di apprendimento disciplinare, ma spazio di cittadinanza, in cui “la diversità diventa occasione di crescita condivisa. I bambini che incontreranno Serena nel loro percorso educativo avranno l’opportunità di vivere la differenza come ricchezza, di imparare che l’inclusione non è concessione ma normalità, e che ognuno ha qualcosa di unico da offrire”.

“Questa esperienza – dicono i responsabili del Cnddu – non deve rimanere un episodio isolato. Perché possa tradursi in modello educativo diffuso, è necessario accompagnarla con strumenti adeguati: formazione, sostegno organizzativo, reti territoriali capaci di promuovere l’inserimento di persone con diverse abilità in ruoli socialmente significativi. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la legge 104/1992 ci ricordano che l’inclusione non può limitarsi a dichiarazioni di principio, ma deve concretizzarsi in pratiche di vita reale, capaci di trasformare strutturalmente la società”.

“Non possiamo dimenticare – spiega il Coordinamento – che la scuola italiana affronta ancora oggi gravi criticità legate alla carenza di personale di sostegno e di risorse dedicate all’inclusione. È proprio in questo contesto che l’assunzione di Serena assume un valore ancora più forte: essa dimostra che, con volontà e visione, è possibile superare barriere culturali e istituzionali, aprendo a nuove prospettive di giustizia sociale. Il suo ingresso nella comunità scolastica non deve essere percepito come gesto eccezionale, ma come diritto ordinario, espressione di un Paese che riconosce dignità e talento a ciascun individuo”.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani “intende seguire con attenzione l’evoluzione di questa esperienza, affinché diventi esempio virtuoso e prassi replicabile in tutto il territorio nazionale. Serena non rappresenta un caso da celebrare episodicamente, ma la dimostrazione concreta che la disabilità non è un ostacolo, bensì una risorsa educativa da accogliere e valorizzare. È compito di tutti (istituzioni, famiglie, operatori scolastici, associazioni) sostenere questa direzione e contribuire alla costruzione di una cultura dell’inclusione stabile, duratura e realmente condivisa”.

Redazione