Bisogna condannare i dimostranti che spaccano le vetrine, lanciano pietre, attaccano la polizia. Bisogna condannare i violenti che combattono la violenza di Gaza con la violenza di Milano. E bisogna condannarli con fermezza. Per avere credibilità occorre partire da questo. E magari cercare di stabilire un dialogo con la parte più democratica delle forze di polizia (sì, perché anche all’interno di quelle istituzioni c’è una parte democratica, pacifista e colta ed una parte esaltata, ottusa e ignorante), prima e dopo ogni manifestazione, cercando di evitare la puzza sotto il naso e gli atteggiamenti snobistici nei confronti di Carabinieri e Polizia. Le forze di polizia vanno rispettate per i rischi e i sacrifici cui sono sottoposte, bisogna stare al loro fianco, comprendere fino in fondo i loro problemi e stabilire un contatto umano.

Quello che è successo ieri nella capitale lombarda non fa bene al movimento per la pace, offre alibi ad un sistema che può contare su mezzi potenti come i giornali e le televisioni per lanciare il messaggio micidiale del “movimento violento strumentalizzato dalla sinistra che vuole fare gli interessi di Hamas”, che ora “ha pure la Global Sumud Flotilla dalla sua parte”, che “è un movimento truffaldino e pieno di scappati di casa”. In questi giorni i Social sono pieni di queste frasi, che partono da lontano e si diffondono anche fra le persone in buonafede.

È vero esattamente il contrario. Agli imponenti cortei di ieri che si sono svolti in tutta Italia per chiedere la pace in tutto il mondo e al governo Meloni di prendere una posizione – specie sulla fornitura delle armi – contro il governo di Israele, responsabile del genocidio nei confronti del popolo palestinese, ha partecipato la parte migliore di questo Paese, ed è stato bello veder manifestare pacificamente soprattutto i giovani che hanno capito che è in gioco il futuro dell’umanità, ma a forza di sentire le solite demonizzazioni, i più ingenui ci cascano, la tensione si ingrossa e la situazione rischia di degenerare.

Quello che sta succedendo in Palestina è la rappresentazione plastica di un autoritarismo che parte da Israele, passa dall’America (chi doveva dirlo, l’America che ci ha liberati, l’America dei diritti umani, l’America di Roosevelt e di Martin Luther King, eppure sta succedendo), dalla Russia, e rischia di esplodere con guerre civili nei singoli Stati o con una guerra atomica se l’escalation in atto non lascia il posto al buonsenso e alla saggezza.

Per questo è importante non cadere nelle provocazioni e isolare i violenti. Sono film già visti, non commettiamo gli stessi errori.

Luciano Mirone