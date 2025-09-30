L’europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Leoluca Orlando e la parlamentare Giovanna Iacono hanno visitato il Cpr di Trapani Milo. Ad accompagnarli, per verificare le condizioni di salute di 112 migranti, operatori dell’Arci e del Tavolo Asilo e Immigrazione.

“Questa mia terza visita nel corso degli ultimi cinque mesi – ha detto Orlando – conferma la strutturale criticità in Italia dei Centri di Permanenza e Rimpatrio dei quali abbiamo da tempo proposto la chiusura. Si tratta di uno stato di detenzione ancora più pesante dello stesso sistema carcerario con la reclusione anche per oltre un anno senza un’adeguata attenzione alla tutela giuridica e alle condizioni sanitarie”.

“Abbiamo preso atto – ha aggiunto Orlando – dell’accoglimento di denunce e richieste effettuate in precedenti ispezioni e abbiamo ulteriormente sollecitato interventi precedenti inevasi e accertato ulteriori problemi come il permanere di una condizione di ozio forzato in assenza di attività con conseguenti depressioni e atti di autolesionismo”.

“Serve un intervento formale – ha concluso il parlamentare europoeo – nei riguardi della Asp di Trapani come di altre Aziende sanitarie nel resto d’Italia”.

Ansa