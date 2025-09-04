Sarà Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla, a concludere la manifestazione indetta a Catania per sabato 6 settembre (partenza del corteo alle ore 17 ingresso Villa Bellini e arrivo in prefettura) per chiedere che si fermi il genocidio in corso a Gaza e a sostegno della flotta di imbarcazioni civili in partenza da tutto il Mediterraneo. La partenza della Flottilla dalla Sicilia è prevista per l’indomani, 7 settembre.

La Cgil di Catania aderisce e rilancia l’appello nazionale del sindacato alle mobilitazioni che sabato si terranno sul territorio nazionale unendo idealmente molte città italiane; alla manifestazione etnea hanno già aderito decine di associazioni, movimenti e collettivi. Alla manifestazione interverranno anche i deputati che parteciperanno alla missione della Flottilla e cioè i parlamentari del PD dei Cinque Stelle e di AVS per l’Europarlamento. Parteciperà anche Stefano Rebora, storico fondatore di Music for Peace.

Domani invece alla Festa dell’Unità provinciale di Caltanissetta, che si terrà a Serradifalco, sarà presente Annalisa Corrado, europarlamentare del gruppo S&D e responsabile Conversione ecologica nella segreteria nazionale del Partito Democratico.

“La sua partecipazione – dice la nota del Pd – assume un significato ancora più forte perché, nei prossimi giorni, Corrado salirà a bordo della Global Sumud Flotilla, al fianco dei volontari impegnati a infrangere il blocco marittimo imposto da Israele e a portare aiuti umanitari a Gaza”. Insieme a lei ci saranno anche Arturo Scotto (PD), Benedetta Scuderi (Avs) e Marco Croatti (M5S).

“Siamo orgogliosi di accogliere Annalisa Corrado alla nostra Festa dell’Unità – dichiara il segretario provinciale del PD Renzo Bufalino –. La sua presenza, a poche ore da una scelta coraggiosa come quella di imbarcarsi sulla Global Sumud Flotilla, ci ricorda che la politica deve tornare a essere passione, impegno civile e responsabilità verso i più deboli. La Festa sarà, ancora una volta, luogo di confronto e di speranza, con lo sguardo rivolto al nostro territorio ma anche ai grandi temi internazionali che ci interpellano come cittadini e come democratici”.

“La partecipazione di Annalisa Corrado – spiega la nota – alla Festa dell’Unità provinciale di Caltanissetta sarà dunque un’occasione preziosa di confronto sulla transizione ecologica, sui diritti umani e sul ruolo che la politica deve tornare ad avere come strumento di pace, giustizia e futuro”.

Inoltre, il Partito Democratico provinciale di Caltanissetta annuncia la propria partecipazione al sit-in promosso dalla CGIL per sabato 6 settembre, che si terrà in tutta Italia e, a Caltanissetta, in Viale Regina Margherita (davanti la Prefettura) dalle ore 10:30 alle 12:30, per chiedere lo “stop alla barbarie” e ribadire il valore universale della pace e dei diritti umani.

“Esprimere solidarietà a Gaza senza se e senza ma – afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana – . E’ in atto un genocidio nel silenzio assordante dell’Europa e del governo italiano. Oggi pomeriggio mi unirò al corteo di Palermo ‘Rompiamo il silenzio sul genocidio’ a sostegno della spedizione Global Sumud Flotilla per Gaza”.

“Sarò a Piazza Bologni – seguita Schillaci – per fare sentire la mia voce assieme a quella di chi non si rassegna all’inerzia rispetto all’azione criminale del governo di Netanyahu. Come Movimento Cinquestelle, con i fondi delle indennità restituite dai parlamentari, abbiamo destinato un milione di euro per sostenere chi porta aiuti umanitari a Gaza, dove si è perso totalmente il senso di umanità. Manca il cibo e mancano i presidi sanitari essenziali. Da Palermo parte un messaggio forte di resistenza globale e stringeremo tra le mani il vessillo palestinese”.

