All’inizio dell’autunno, precisamente nella terza decade di settembre, l’uva coltivata a Calatabiano , un piccolo paese siciliano tra Catania e Taormina, giungeva a maturazione e iniziava così la raccolta: la varietà prevalentemente coltivata era un’ uva a bacche nere, prodotta dalla varietà Nerello mascalese, un vitigno che sembra fosse stato selezionato proprio nel territorio calatabianese ma che ha poi preso l’aggettivo mascalese in quanto il vino prodotto veniva prevalentemente commercializzato da un cantina della vicina Mascali.

Le operazioni di vendemmia, che consistevano nella raccolta e nella pigiatura dell’uva, venivano effettuate nel palmento, una struttura in muratura per lo più di forma quadrata delimitata da un robusto muro di pietra, alto circa un metro, che formava così una vasca resa impermeabile da una colata di cemento che rendeva impermeabile il massetto di pietra sottostante; l’uva raccolta da squadre di raccoglitori veniva scaricata dentro questo contenitore all’interno del quale una schiera di “pistaturi” provvedeva alla sua pigiatura.

I “pistaturi” erano baldi giovani, qualcuno sulla cinquantina, però pieni di energia e allegria che, vestiti con camice colorate e con pantaloni rimboccati fino al ginocchio, tenendosi a braccetto si muovevano in circolo cantando, saltando e pestando con energia l’uva scaricata dai raccoglitori; per rendere allo stesso tempo più facile ed efficace le operazioni di pigiatura i “pistaturi” portavano ai piedi nudi, strettamente legati alle caviglie, dei robusti zoccoli di legno con la pianta liscia che non levavano neanche quando, ogni tanto, sentivano la necessità di allontanarsi dal palmento.

Al riguardo ho ancora bene impressa nella memoria l’immagine della scena di questa fuga dal palmento, per altro giustificata, “du pistaturi” che, scavalcando con un agile balzo il poco alto muro di recinzione, usciva dal palmento con gli zoccoli ai piedi rientrando poco dopo, sempre con gli zoccoli ai piedi che al suo rientro si presentavano sporchi di terra per il percorso fatto per il suo ristoro.

Man mano che si formava il mosto, derivato dalla pigiatura, iniziava a scorrere verso la parete del palmento dove era stato inserito un tubo che scaricava il liquido prodotto in un pozzetto di raccolta ricavato su un livello inferiore rispetto alla zona di pigiatura del palmento; con molta maestria il muratore che aveva realizzato il palmento aveva dato agli altri tre lati una giusta pendenza in direzione del lato dello scarico, verso cui si dirigeva il liquido naturalmente spinto dalla forza di gravità, pendenza difficile da osservare senza la dovuta attenzione ma funzionale per la raccolta del mosto.

Intanto i “pistaturi” provvedevano, mentre pigiavano l’uva, ad eseguire la prima pulizia delle vinacce dai raspi (il raspo è quello che rimane dal grappolo liberato dagli acini) che venivano ammucchiati in un punto esterno a ridosso del muro del palmento, così come avveniva per le vinacce che venivano accumulate all’interno in uno dei due angoli opposti al tubo di scarico del mosto, verso il quale continuavano a dirigersi gli ultimi rivoli di liquido che provenivano dal mucchio delle vinacce.

La pressatura delle vinacce avveniva dopo qualche giorno impiegando un torchio che era rappresentato da una gabbia cilindrica formata da stecche di legno accostate e tenute insieme da dadi fissati a tre o quattro cerchi di ferro, poggiata su una base in ferro con i bordi rialzati alla quale era fissata una vite, che era di legno nei torchi più vecchi mentre era in ferro nei torchi di più recente costruzione.

Queste viti avevano alla loro sommità un dado che veniva azionato a mano agendo direttamente con più leve sul dado di legno, mentre aveva una sola leva quello di ferro, che però era dotato di un meccanismo che lo bloccava dopo essere stato avvitato per effettuare la pressione, meccanismo più pratico e funzionale per la spremitura della vinaccia, che avveniva sempre in un locale al coperto.

Ultimata la pressatura delle vinacce, da molti agricoltori ma non da tutti, veniva effettuata un’altra operazione che veniva chiamata “acquatina” e che consisteva nel rimuovere il dato di pressatura, versare sopra la vinaccia pressata alcuni secchi d’acqua pulita e raccoglierne il liquido così ottenuto avendo cura che l’acqua versata fosse venuta a contatto con l’interno della vinaccia pressata; il liquido così ottenuto si lasciava fermentare per qualche giorno producendo un vinello con una gradazione alcolica di 5 – 6 gradi, che veniva presto consumato dai lavoratori, “o tempo di zappa e di puta”.

A fine giornata il mosto prodotto veniva prelevato dal pozzetto di raccolta con secchi di latta e trasferito con grossi imbuti di lamiera negli otri, particolari recipienti fatti con le pelli di animali che si prestavano ad essere utilizzati, perché non rigidi, per il trasporto di liquidi a dorso di asini o muli; infatti nell’immediato dopo guerra il trasporto di tutti i prodotti agricoli, dalla campagna in paese, veniva effettuato con gli asini che erano presenti a Calatabiano in gran numero, parecchie centinaia di capi.

Anche il trasporto del mosto non era un’operazione semplice, il mosto prodotto e versato negli otri veniva sbattuto per il cammino caracollante degli asini e, per la temperatura, a settembre ancora alta, il mosto iniziava a fermentare producendo un gas, l’anidride carbonica, che faceva gonfiare l’otre rischiando di farlo scoppiare.

Si rendeva così necessario che il proprietario ponesse al problema un’attenzione particolare fermando, per tempo, la fila (“a redina”) degli animali e provvedendo a fare sgonfiare gli otri staccando il tappo di legno che lo chiudeva ermeticamente, operazione che, quando avveniva in paese, suscitava la curiosità dei ragazzini, e non solo, che accorrevano interessati a presenziare all’evento.

Durante il periodo della vendemmia le strade del Paese erano percorse da “redini di schecci” (file di asini) governate dai loro proprietari che, provenendo “du chiana pamma”, percorrecano via Roma, via XX Settembre, transitavano per piazza Dante Alighieri imboccando via A. Alagona e poi via Alcantara per raggiungere le località “du sdirupu”, Mazzacchina, i Puccini, S. Filippo e per finire “o boscu” al confine con Castiglione, distante dal paese ore di cammino a piedi.

La partenza avveniva da casa a notte fonda, alle tre o alle quattro del mattino, per potere essere sul posto di lavoro appena faceva giorno e si rientrava in paese quando era già notte in quanto si lasciava la campagna quando iniziava a fare buio, per non perdere alcuna ora di luce e di lavoro.

La camera da letto, che condividevo con mio fratello, si affacciava su via A. Alagona per la quale, come accennato in precedenza, transitavano file di asini che colpendo o urtando con il ferro degli zoccoli i ciottoli di pietra lavica posti a protezione del piano stradale, oltre alle scintille, producevano il caratteristico suono di inciampo che nel silenzio della notte si percepiva chiaramente, spesso svegliandoci; questo rumore si percepiva chiaramente anche perché, per avere un qualche refrigerio dall’aria della notte, si lasciava la porta della stanza che dava sulla strada leggermente socchiusa in modo da godere, allo stesso tempo, del fresco dell’aria della notte e della poca luce del giorno che non disturbava il nostro sonno.

A questo proposito ricordo anche che a quel tempo agli asini era vietato il transito in Piazza Vittorio Emanuele per evitare che gli animali lasciassero i segni del loro passaggio che, per il gran numero, rappresentavano un problema serio per il salotto del paese non solo per il transito ma soprattutto a causa del materiale fumante che depositavano sulle strade del paese che, nel dopo guerra, erano ancora in terra battuta.

Il materiale lasciato dagli animali per il caldo si seccava velocemente diventando così per i bambini, che avevano la punta “du paloggiu” da equilibrare, materiale adatto allo scopo perché composto per la gran parte di cellulosa non digerita dagli asini; si poteva giocare “o paloggiu”, e non solo, in quanto, come detto, nel dopoguerra quasi tutte le strade del paese erano in terra battura, caratteristica che consentiva ai ragazzini di circa dieci anni di praticare questo e ogni altro gioco possibile.

Mi piace concludere il ricordo della festa della vendemmia di una volta con un proverbio che circolava nelle campagne in quel periodo, che mi aveva assai colpito da ragazzo, che mi aveva fatto molto riflettere negli anni, che ancora ripeto con complicità e compiacimento e che così recitava: “A tempu di racina e di ficu si vidi u parenti e si vidi l’amicu, a tempu di zappa e di puta non c’è mancu ‘ncurnutu ca ta juta”.

E a proposito dei palmenti di Calatabiano, se ne contavano all’epoca alcune decine, il mio ricordo va al periodo in cui ho vissuto da sfollato, per parecchi mesi, nel palmento del cugino di mio padre Giuseppe Strazzeri, in contrada “Puccini”

Infatti per effetto dello sbarco degli alleati, avvenuto a Gela il 10 luglio del 1943, le forze aeree americane con i loro quadrimotori, le cosiddette fortezze volanti, iniziarono a bombardare Taormina dove, nell’Hotel San Domenico, sapevano ci fosse la sede del quartiere generale tedesco del generale Goering.

Anche gli aerei inglesi, con due code, avevano iniziato a bombardare i tedeschi accampati con cannoni e mitragliatrici nelle campagne di Calatabiano (a muntifotti e a chiana) che si difendevano opponendo una strenua resistenza.

A questo punto la popolazione di Calatabiano, spaventata dai continui bombardamenti degli aerei alleati, dal fragore dei cannoni, dal crepitio delle mitragliatrici e dalla presenza delle truppe tedesche è scappata per le campagne rifugiandosi , chi poteva, nelle strutture che l’agricoltura metteva a disposizione.

La nostra famiglia, formata da due adulti e due bambini, ha avuto la fortuna di essere ospitata nel palmento del “cugino” Peppe Strazzeri insieme alla sua famiglia formata da cinque persone, i due genitori e tre figli, Maria, Melo e Filippo.

Nel 1943 io avevo appena 4 anni, mio fratello 3; mia madre per giustificare la nostra partenza ci disse che dovevamo allontanarci da casa perché c’era la guerra e per i bombardamenti era più sicuro stare in campagna dove avremmo potuto giocare avendo molto spazio a disposizione.

Io e mio fratello abbiamo appreso la notizia con un certo entusiasmo (andavamo dove si aveva spazio per meglio giocare) senza capirne il vero motivo, la guerra in atto.

Con queste premesse ci siamo avviati e, dopo una lunga e interminabile “passeggiata” attraverso le campagne di Calatabiano, abbiamo raggiunto la nuova casa in località “Puccini” dove il cugino Peppe Strazzeri aveva un palmento, una costruzione utilizzata per la vendemmia dell’uva.

Il palmento era costituito da una struttura in muratura realizzata su due livelli; in alto c’era il locale “pigiatura” con un’apertura verso l’esterno, delimitata da muri che ricordo molto spessi sui quali io e mio fratello eravamo soliti avventurarci.

Nel livello inferiore c’erano due piccoli locali comunicanti tra loro, con una vasca interrata sotto il locale pigiatura nella quale veniva raccolto il mosto proveniente dalla spremitura dell’uva e che a fine giornata veniva portato via con gli asini sui quali venivano messi a tracolla, per ogni asino, due otri pieni di mosto (l’otre è un recipiente fatto di pelle animale utilizzato per il trasporto di liquidi).

Questi due piccoli vani e il locale “pigiatura” rappresentavano la nostra nuova casa con le nuove camere da letto; lo stare tutti insieme per me e mio fratello rappresentava conforto e sicurezza, anche senza luce e acqua e anche se sentivamo benissimo il rombo degli aerei che bombardavano gli accampamenti tedeschi e gli edifici dove sapevano che ci fossero i loro rifugi.

Quando venivano avvistati gli aerei inglesi, annunciati dall’assordante rombo dei loro motori, ci veniva gridato dagli adulti, se stavamo all’aperto, di riparaci dietro i muretti di pietra a secco posti perpendicolarmente alla loro direzione di marcia e di stare “ a facci pin terra”, per meglio proteggerci, aspettando il transito di questi velivoli che mitragliavano tutto quello che in campagna si muoveva.

Mi ricordo perfettamente, anche a distanza di oltre ottanta anni, il sinistro crepitio delle mitragliatrici degli aerei a due code e il sibilo delle bombe sganciate, sibilo che terminava con il fragore della loro esplosione.

Intanto bisognava ogni tanto ritornare in paese perché alla comunità Puccini mancava sempre qualcosa; in uno di questi ritorni a casa io, sempre spinto dalla curiosità e dell’avventura, ho voluto accompagnare Peppina (era un’orfana del terremoto di Messina del 1907 che i miei nonni hanno accolto in casa e che hanno rispettato ed amato come una figlia) che si era trasferita a Calatabiano ad aiutare mia madre bisognosa di assistenza con due bambini piccoli, nati a distanza di meno di un anno.

Era estate piena, in campagna si stava bene e gli aerei alleati ci stavano dando un momento di tranquillità.

Così mia madre decise che era ora di recarsi a Calatabiano a vedere se a casa stesse tutto a posto e a prelevare quello che intanto poteva servire.

Incaricata del ritorno a casa era stata appunto Peppina, alla quale io ero molto legato, per cui facendo molti capricci espressi il desiderio di accompagnarla.

Dopo diversi tentativi di dissuadermi, mia madre cedette e mi concesse di accompagnare Peppina a Calatabiano, considerato il momento di tregua concesso dagli alleati ai tedeschi sempre accampati nelle campagne di Calatabiano (a chiana e a muntifotti).

Arrivati a casa Peppina si mise a cercare e a radunare le cose che doveva portare via; aveva appena finito di preparare “na truscia” con tutto il necessario quando all’improvviso abbiamo sentito forte il rombo dei motori di parecchi aerei in avvicinamento.

Peppina allarmata prese “a truscia” con le ultime “mmarazzi” che aveva preparato che già gli aerei erano sulle nostre teste e subito dopo sentimmo una serie di forti esplosioni vicinissime a casa nostra: stavano infatti bombardando un treno merci che si trovava in sosta in stazione sul binario morto.

Peppina terrorizzata da queste continue esplosioni, percepite così vicine (in effetti la stazione dista in linea d’aria circa 500 metri da casa nostra), prese con una mano “a truscia” e con l’altra la mia mano scappando da casa a cercare scampo in piazza.

Arrivati al monumento dei Caduti ci accorgemmo che in piazza non c’era nessuno, l’unica porta fortunatamente aperta era quella della farmacia Galati che allora si trovava in piazza Dante Alighieri, di fronte al monumento dei Caduti, che ci servì da provvisorio ricovero; l’improvviso bombardamento del treno fermo in stazione aveva sorpreso anche il dott. Galati.

Non so quanto tempo abbiamo trascorso nella farmacia terrorizzati dall’urlo dei motori degli aerei che passavano sulle nostre teste e dalle incessanti esplosioni delle bombe che sembravano non finire mai: ad un certo punto le esplosioni come erano improvvisamente cominciate, improvvisamente finirono.

Peppina confortata dall’inaspettato silenzio mi prese per mano e mi portò fuori dalla farmacia iniziando subito il viaggio di ritorno “e puccini” attraverso le campagne, percorso al momento ritenuto più sicuro della strada utilizzata prima per l’andata.

Durante il tragitto di ritorno abbiamo messo in pratica quello che doveva essere il nostro atteggiamento da tenere nei confronti degli aerei alleati che provenivano, mitragliando, nella nostra direzione; abbiamo visto arrivare tre aerei a due code e subito abbiamo cercato un muretto a secco che ci facesse da scudo alle loro mitragliatrici e che abbiamo abbandonato solo quando gli aerei si sono allontanati.

Ricordo perfettamente altri due episodi accaduti mentre eravamo sfollati: con noi c’erano anche i figli del cugino Strazzeri, Maria, Melo e Filippo. Ero molto legato a Melo, che doveva avere 14 0 15 anni e che aveva conquistato la mia fiducia con la sua disponibilità e la sua pazienza che sempre usava nei miei confronti; mi divertivo tanto quando lui, sollevandomi, mi metteva sulle sue spalle come una sciarpa e, tenendomi per le mani, si metteva a caracollare imitando la corsa del cavallo.

L’altro episodio riguarda mio padre che a trentasei anni era stato richiamato alle armi come ausiliario, utilizzato di supporto alle prime linee; era stato destinato in un battaglione di stanza in un paese del palermitano, di cui non ricordo il nome.

Quando gli alleati sbarcarono a Gela ci fu uno sbandamento nell’esercito italiano che già non si fidava dei tedeschi; raccontava mio padre che il loro capitano, vista la difficile situazione che si era creata, riunì tutti gli ausiliari affidati alle sue dipendenze e disse loro, con franchezza, che da quel momento ognuno avrebbe dovuto pensare a se stesso.

Raccontava mio padre che tutti gli ausiliari, a piccoli gruppi, hanno iniziato così il loro viaggio di ritorno a casa tra mille pericoli e difficoltà, senza cibo per alimentarsi, senza vestiario, senza soldi e senza mezzi di locomozione; a piedi camminando dove poteva, cercando di stare lontano dai soldati tedeschi, attraversando boschi e campagne, giunse dopo circa dieci giorni di marcia affamato e sfinito a Calatabiano.

Era ancora estate, faceva caldo e tutti stavamo “fora du pammentu” quando all’improvviso è apparsa in lontananza sul greto del torrente una persona malandata che veniva lentamente verso di noi; quando arrivò più vicino mia madre capì, dal suo incedere, che si trattava di suo marito e le corse incontro abbracciandolo prima e aiutandolo poi a percorrere gli ultimi metri del suo viaggio.

Aveva i capelli, la barba e le sopracciglia bruciate, ci prese in braccio ma noi ci mettemmo a piangere perché le sue condizioni ci avevano spaventati anche se immediatamente dopo abbiamo capito, soprattutto dalla voce e dall’atteggiamento rassicurante tenuto da nostra madre, che quella persona era nostro padre.

Sono ricordi che ancora, a distanza di oltre ottanta anni, mi causano forti emozioni che mi porto dentro e che rivivo immaginando e augurandomi che nessun altro bambino, mai, le possa provare.

