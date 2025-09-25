“Il fatto che oggi i cittadini del comprensorio di Gela (Caltanissetta) abbiano risposto in massa con la loro presenza alla manifestazione indetta per protestare contro il depauperamento dei reparti dell’ospedale e, più in generale, di tutti gli ospedali siciliani, è l’ennesima dimostrazione che la gestione della sanità del governo del presidente della Regione Renato Schifani è stata fallimentare. I siciliani sono con noi in questa protesta e vogliono il vero cambiamento. Siamo al fianco dell’amministrazione comunale di Gela, del consiglio, delle associazioni e i cittadini che oggi sono scesi in piazza a manifestare”.

Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola a margine della manifestazione tenutasi davanti all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, contro il taglio dei posti letto previsto dalla rete ospedaliera targata Renato Schifani.

“Negli anni la sanità nella nostra Isola – sottolinea Di Paola – ha subito una devastazione, a causa della diminuzione dei posti letto, della carenza di personale, e delle lunghe liste d’attesa. Il nostro messaggio è sempre chiaro, la politica deve uscire fuori dalla sanità perché le 9 ASP siciliane hanno fallito. Il sistema attuale si basa su logiche totalmente politiche, basti pensare che l’attuale assessore regionale alla salute Daniela Faraoni in quota Lega, è l’ex manager dell’azienda sanitaria provinciale di Palermo, ASP che non ha certamente brillato per risultati”.

“Il figlio dell’assessore – dice ancora Di Paola – è sindaco di Serradifalco (Caltanissetta) e segretario provinciale della Lega a Caltanissetta. La sanità non può essere un affare di famiglia politica e proprio per evitare altri casi con potenziali conflitti di interesse abbiamo presentato un ddl all’Ars”.

“Appena governeremo la Regione – conclude l’esponente del M5S – spazzeremo via tutti i manager piazzati dai politici riformando l’intero sistema: i manager vanno individuati per la loro esperienza e competenza. Il faro deve essere il benessere dei pazienti, non quello dei comitati elettorali. Invito tutti i sindaci alla mobilitazione, la sanità pubblica è ad un punto di non ritorno”.

Redazione