“Chiediamo immediate spiegazioni al governo su quanto accaduto nelle ultime ore: tre aerei militari israeliani hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nella base militare di Sigonella. Uno di questi velivoli, un KC-130H, è decollato ieri dalla base aerea di Nevatim in Israele alle 15:10 ed è atterrato a Sigonella alle 18:40, per poi ripartire. È inaccettabile che basi italiane vengano utilizzate da aerei militari di uno Stato che sta conducendo un massacro contro il popolo palestinese”.

Lo afferma Angelo Bonelli, leader di Avs, aggiungendo: “Il governo deve dirci chiaramente: questi aerei sono venuti a spiare la Global Sumud Flotilla, che in questi giorni si sta muovendo nel Mediterraneo per rompere l’assedio di Gaza, oppure sono venuti a caricare materiale bellico?”

“Intanto le barche dall’Italia partiranno il 7 settembre invece che il 4. Essendo le barche spagnole in ritardo abbiano bisogno di ritardare per riunirci e poi navigare insieme”.

Lo ha detto Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza, durante una conferenza stampa al Senato promossa dal M5s.

“Annuncio – ha aggiunto – che con noi partirà l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi e tre esponenti di altri due partiti, il deputato Arturo Scotto del Pd, l’europarlamentare del Pd Annalisa Corrado, il senatore del M5s Marco Croatti. Hanno deciso di mettere i loro corpi. Immaginate quanto questo sia importante”.

“Ci aspettiamo – ha detto Delia – droni, blocchi, intercettazioni. Ci aspettiamo di essere abbordati e rapiti, perchè quello che per la marina militare di Israele è arresto per me è rapimento in quanto saremo in acque internazionali. Io vorrei essere tranquilla nel partire sapendo che il governo si renda conto che se ai suoi cittadini dovesse succedere una cosa del genere il reato non lo stanno compiendo loro”.

“Come società civile – ha proseguito – possiamo essere strumento al servizio del popolo di Gaza, ma abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni. Ben Gvir ha dichiarato che chi è bordo sarà trattato come terrorista e nessun governo salvo quello spegnolo ha risposto come ci saremmo aspettati. Tajani ha detto ‘non mi pare ci siano terroristi’. Invito Tajani a venire a conoscerci in modo da averne la certezza. Noi siamo persone normalissime e siamo preoccupate. Ci auguriamo che i nostri governi ci proteggano”.

Nella foto: Catania. Alcuni attivisti per la liberazione della Palestina davanti a una nave della Global Sumud Flotilla

Ansa