Le elezioni perse dal centrosinistra nelle Marche (da un lato) e la vendita di San Siro, lo scandalo immobiliare di Milano e lo spopolamento del ceto medio dal capoluogo lombardo a causa dei prezzi alle stelle degli affitti e degli appartamenti (dall’altro), hanno un nesso?

Prima di rispondere a questa domanda, bisogna partire da un dato oggettivo. Chi pensava che le imponenti manifestazioni pro Palestina avrebbero avuto un effetto di trascinamento nel voto marchigiano, è servito. Nessun effetto di trascinamento. Il voto regionale da un lato e la manifestazione del dissenso per una giusta causa dall’altro sono cose distinte e separate.

Se il 50 per cento degli elettori marchigiani (ma il discorso riguarda tutto il Paese) non si è recato alle urne, ma ha partecipato ai cortei Pro Pal, i motivi evidentemente sono altri. Noi crediamo che l’indifferenza (soprattutto del Pd) verso un tema centrale come la “questione morale”, sia una delle cause dell’allergia di molti elettori verso le urne e nei confronti di una coalizione incompiuta, addirittura senza un’identità ben definita. Fino a quando si penserà di sommare i voti del Pd, più quelli del M5S, più quelli di Renzi, più quelli di Calenda, eccetera eccetera eccetera, senza partire dai valori di riferimento, per il centrosinistra le sconfitte saranno frequenti.

Le Marche sono lontane dalla Palestina, ma sono vicine a Milano, almeno politicamente. Si può decidere di scendere in piazza per Gaza, ma di non andare a votare per non essere complici del disastro di un simbolo come Milano. Perché il ragionamento di un qualsiasi cittadino di sinistra è… se lo hanno fatto in Lombardia, lo faranno nel resto d’Italia, se la Schlein tuona contro il centrodestra ed esprime vicinanza ad un sindaco come Giuseppe Sala, per spirito di appartenenza lo farà anche in futuro nei confronti di qualsiasi altro sindaco o presidente di Regione iscritto al suo partito.

Basta guardare le immagini del Consiglio comunale di Milano e osservare il tabellone luminoso piazzato nell’aula consiliare di Palazzo Marino per farsi un’idea: a votare per la vendita di un tempio del calcio come San Siro (e quindi per la sua demolizione, con realizzazione dell’ennesimo centro commerciale), non è la destra più liberista, ma la sinistra più naif, la stessa che mesi fa ha deciso di lasciare costruire i grattacieli nei cortili della città e nella Pianura padana. In un momento di emergenza climatica che imporrebbe un limitato uso del cemento, è la scelta più miope che si possa fare, specie se questa fa il paio con l’impoverimento del ceto medio.

Non a caso, secondo una parte consistente della base, bisogna tornare ai valori di De Gasperi e di Pertini, di Berlinguer e di Moro, di La Torre e di Mattarella. Senza un’identità che parte da un’intransigente scelta etica, non c’è da farsi illusioni. Fra l’originale e la fotocopia, si sceglie l’originale, mentre i delusi preferiscono restarsene a casa. Che dice, egregia signora Schlein?

Luciano Mirone