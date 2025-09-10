I Carabinieri del Nucleo antisofisticazione (Nas) di Catania sequestra 13 mila confezioni di prodotti cosmetici ritenuti “tossici e cancerogeni”. L’operazione è scattata nel corso di mirati servizi tesi a garantire la sicurezza del consumatore nell’ambito della produzione e vendita di prodotti di cosmesi.

A seguiti di un controllo in un’attività di rivendita all’ingrosso ubicata nell’area dei paesi etnei, il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente perché ritenuto “responsabile della diffusione sul mercato di prodotti contenenti sostanze vietate e pertanto pericolose per la salute pubblica”.

In particolare, durante l’ispezione eseguita unitamente a personale dell’ASP di Catania, i militari del NAS hanno riscontrato la presenza, destinata alla commercializzazione, di diverse confezioni di gel semipermanente contenente la sostanza denominata “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (tpo)”, vietata dall’Unione Europea in quanto cancerogena, mutagena e reprotossica (tossica per la riproduzione).

“Tale mancanza – scrive il Nas – costituisce un pericolo per la salute pubblica sia dei consumatori che degli operatori di settore”.

A seguito dell’irregolarità riscontrata, i Carabinieri, come detto, hanno proceduto al sequestro cautelare di 13 mila confezioni dei suddetti articoli, per un valore commerciale stimato di circa 60 mila Euro.

“In relazione all’intervento descritto – scrivono ancora il Nas – le persone deferite all’Autorità Giudiziaria sono da ritenersi presunte innocenti fino all’eventuale definitivo accertamento della loro colpevolezza nella successiva sede processuale”.

Nella foto: il sequestro operato dai Carabinieri del Nas di Catania in una rivendita all’ingrosso di cosmetici (giudicati tossici e cancerogeni) della provincia

Redazione