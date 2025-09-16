Una mobilitazione della Cgil a Catania – come nel resto d’Italia – contro il massacro a Gaza, contro la deportazione del popolo palestinese e per chiedere ai governi, “in primo luogo a quello italiano, iniziative incisive che fermino l’incursione del governo e dell’esercito israeliani sulla Striscia”.

L’ appuntamento (contrariamente a quanto annunciato in un primo tempo) è per Venerdì 19 Settembre alle 15.30 in piazza Università, da dove partirà il corteo verso piazza Castello Ursino, dove si terrà il comizio al quale parteciperà Maurizio Landini, segretario generale della Cgil. L’iniziativa sarà accompagnata da ore di sciopero in tutti i settori non compresi nella legge 146/90.

La mattina del 19 settembre, invece, alle ore 9,30, all’hotel Sheraton del capoluogo etneo si svolgerà “L’Assemblea delle assemblee generali della Cgil”, sempre con la presenza di Landini.

La pace viene prima di tutto”, dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino. “Quello che accade – aggiunge- è disumano, è inaccettabile, le escalation militari sono inaccettabili, non si vince sterminando l’avversario, tanto meno un popolo innocente”.

“Il governo italiano e l’Europa – seguita Mannino – escano dal letargo. In Sicilia c’è un popolo che condanna ‘senza se e senza ma’ ogni forma di violenza da qualunque parte venga, perché violenza chiama violenza e fa precipitare nel baratro l’umanità. Il percorso di sviluppo della nostra regione e del Paese non può prescindere dalle iniziative per la pace, le due cose vanno di pari passo e altrettanto la nostra mobilitazione”.

Redazione