Venerdì 26 settembre, alle ore 10.30, nella Sala Vaccarini delle Biblioteche Riunite Civica e Ursino Recupero a Catania, si terrà la conferenza stampa di presentazione del dossier di candidatura e del logo ufficiale di “Catania Capitale italiana della Cultura 2028”.

Il Sindaco Enrico Trantino, alla presenza del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, illustrerà i contenuti del dossier insieme al Comitato Promotore e ai referenti delle società specializzate Pts Clas e Meltin Pro, che hanno affiancato il Comune nella redazione del progetto.

L’evento segue l’invio del plico al Ministero della Cultura, previsto per giovedì 25 settembre, e “rappresenta – spiegano al Comune di Catania – un momento cruciale del percorso avviato dall’Amministrazione comunale per proporre la città etnea come protagonista culturale d’Italia”.

Saranno inoltre presenti i rappresentanti delle numerose realtà associative e istituzionali che, con idee e proposte, hanno contribuito al percorso partecipativo costituendo la base del programma di eventi e iniziative contenuto nel dossier.

La presentazione offrirà anche l’occasione per svelare in anteprima il logo ufficiale di “Catania 2028”, simbolo identitario della candidatura e segno distintivo della visione culturale che la città intende esprimere a livello nazionale.

Nella foto: Catania, uno scorcio di via Etnea (foto Immaginitalia)

