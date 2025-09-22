Accolti dall’ arcivescovo mons. Nicolas Lhernould, i vescovi delle diocesi di Sicilia nei giorni scorsi hanno compiuto una visita in Tunisia per avviare un percorso di collaborazione tra Caritas Siciliana, incaricata da Caritas Italiana, e Caritas Tunisia.

Gli incontri, vissuti nello spirito di sinodalità e fraternità ecclesiale, hanno avuto come obiettivo quello di trasformare la relazione umana in opportunità di solidarietà, rafforzare le realtà locali e promuovere nuove forme di interazione tra le Caritas nel mondo.

In questo contesto i vescovi siciliani, attraverso la Caritas regionale, hanno avviato la stesura di un progetto di una collaborazione condivisa e fruttuosa con Caritas Tunisia.

La Chiesa tunisina, impegnata nei settori dell’educazione e formazione, della sanità e della promozione della cultura, ha accolto l’iniziativa anche perché essa poggia sull’esperienza del gemellaggio tra la diocesi di Mazara del Vallo e quella di Tunisi, operativa da decenni.

Mons. Antonino Raspanti, presidente della CESI e vescovo di Acireale, ha dichiarato:

Il primo passo – dichiara mons. Antonino Raspanti, presidente della Conferenza episcopale siciliana e vescovo di Acireale – sarà quello della conoscenza reciproca. Da questo legame vogliamo far nascere iniziative rivolte ai giovani (in particolare formazione, educazione e inserimento nel mondo del lavoro) e alle famiglie, senza trascurare nuove forme di collaborazione tra i due contesti ecclesiali e sociali”.

“Il progetto – si legge nel comunicato inviato a L’Informazione – potrebbe coinvolgere anche le istituzioni civili, in particolare la Regione Siciliana: è avviato un dialogo con la Presidenza guidata da Renato Schifani, per definire alcune iniziative di collaborazione a beneficio del Mediterraneo e della Tunisia”.

La visita è stata arricchita da momenti di preghiera e da incontri istituzionali con suor Speciosa Mukagatare, direttrice di Caritas Tunisia, con l’arcivescovo Lhernould e con gli ambasciatori d’Italia e degli Stati Uniti.

Particolarmente significativa la partecipazione alla festa di San Cipriano, patrono della Chiesa di Cartagine e del Nord d’Africa, e la concelebrazione eucaristica a la Goulette, nella parrocchia di La Petite Sicile, dove si venera la Madonna di Trapani. Una devozione che lega da oltre un secolo la Sicilia e la Tunisia e che ancora oggi diventa ponte di pace e dialogo interreligioso.

Nella foto: un momento dell’intervento del presidente della Conferenza episcopale siciliana (Cesi), mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, con i rappresentanti della Chiesa tunisima

Redazione