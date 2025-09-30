Un invito alla Sagra del pistacchio in dialetto siciliano. E’ quanto ha fatto il sindaco di Bronte (Catania) Pino Firrarello, rivolgendosi alle più alte autorità locali, regionali e nazionali, alla gente comune e ai giovani. Questo il testo dell’originale invito del primo cittadino brontese.

CUMUNI RI BRONTI

Pruvincia ri Catania

U Sinnacu

A Voscenza u Prisirenti ra Sicilia,

– Voscenza Viscuvu, Prifettu e Questuri,

– Cumannanti ri Forzi ri l’Ordini

– Unurevoli siciliani e nazziunali ri sta Pruvincia

– Sinnaci ri cità e ri paisi

– Genti chi cumannati,

– Genti non struiti, sturiati e altulucati

– Mariti e mugghieri

– Fimmini e ommini schetti

– Carusi,

– Travaghiaturi, nobbili e puvurielli

– Genti ri mara vuruntà

– Sturienti

– Monaci, Monachi e Parrini

– Picciotti ri maritari e

– Belli signurini.

Oggettu: Littra pi mittari a festa ru pistacchiu ri Bronti 2025.

Voscenza Presidenti e tutti i genti mundugati nda sta littra. Curriti! Curriti! Mentri tuttu u munnu vinnigna, a Bronti facimmu 6 iorna ri festa pu pistacchio.

Cuminzammu u 10 ottobri e, a lassa e pigghia, finimmu u 19. U Pistacchiu evi u fruttu binirittu ri sta terra chi evi dura, sciutta e china ri pruvurazzu. Ci facimmu a festa picchi ri nienti chi ni putia dari sta terra, nisciu fuora stu fruttu ca fa maravigghia. Genti ri ca, genti ri fuora, cristiani ru cuntinenti e mischini chi partinu r’America, veninu a Bronti pi ni spiari u pistacchiu. E pi su cattari non pensanu e sordi: paganu senza pippitiari, quantu ci spiammu spiammu.

E nottri chi prima ru pistacchiu eramu coma all’autri, tutta ‘ndanavota ricchi divintammu. Perciò ‘a festa evi nienti pi chillu chi ni diesi u pistacchiu. Pi sta festa tutti i bruntisi savissana vestiri a festa, picchi o ri drittu o ri stortu, quarcosa a tutti ci ndrasi ‘nda sacchetta.

E Vuiattri chi bruntisi non siti, ni fa piaciri si ni viniti a truvari. Si no capistivu, Vi staiu mitannu. A festa è pi tutti: pi u Prisirenti, pi chilli chi nda Trinacria cummannanu e pi tutti chilli chi ricivinu sta littra.

Bardativi u sceccu o cercativi un passaggiu! Si viniti, pi nottri evi un unuri ranni e Vi spittammu cu tantu piaciri. Vi sarutu cu tantu ruspiettu.

Senaturi Pinu Firrarellu

Sinnacu ri Bronti

Nella foto: il sindaco di Bronte (Catania), Pino Firrarello

