I partiti del mondo Progressista di Belpasso (Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra e Rifondazione comunista), assieme alla Cigl e all’Arci, scendono in campo a favore del popolo palestinese e chiedono al sindaco Carlo Caputo e alla Giunta municipale “di attivarsi verso le altre Sindache, gli altri Sindaci e le Amministrazioni della provincia di Catania per concordare un’azione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze politiche parlamentari per una politica di pace, e a promuovere, nel solco della storia di pace e di cooperazione della nostra città e dell’amministrazione comunale, un tavolo per la pace, aperto a tutte le realtà associative e sociali del territorio, che abbia la finalità di organizzare eventi e iniziative di sensibilizzazione, conoscenza ed espressione della cultura palestinese, e di raccogliere fondi da destinare a organizzazioni umanitarie attive in questo momento a Gaza e in Cisgiordania (quali, ad esempio, anche l’italiana Emergency)”.

Questa una parte del testo con cui i Progressisti del comune etneo si mobilitano per la seconda volta (la prima, qualche mese fa, con un manifesto di sensibilizzazione per le vittime palestinesi a causa del genocidio dell’esercito israeliano) con una mozione presentata al presidente del Consiglio comunale Andrea Magrì per impegnarlo “a dare massima diffusione del presente Ordine del giorno” alla cittadinanza e alle associazioni e ad inoltrarlo ai Presidenti della Repubblica, del Consiglio, del Senato e della Camera, ai gruppi parlamentari, al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, al Presidente del Parlamento Europeo, ai Gruppi Parlamentari del Parlamento Europeo e al Presidente della Regione Siciliana e ai consiglieri comunali di Belpasso.

Il documento comincia con una ricostruzione storica della situazione israelo-palestinese, che fa da quadro di riferimento giuridico necessario per dar corso al riconoscimento dello Stato di Palestina. Si parte dal 1949, quando fu riconosciuto lo Stato d’Israele da parte dell’ONU, si passa dal 1988, anno in cui l’Organizzazione per la liberazione della Palestina proclamò lo Stato indipendente di Palestina e si arriva al ’93-’95, quando furono sottoscritti dalle parti gli Accordi di Oslo con un nutrito pacchetto di risoluzioni ONU per dar corso al riconoscimento dello Stato di Palestina. Ma con una serie di date che fanno da corollario al quadro storico generale.

Lo Stato di Palestina – viene scritto dai Progressisti belpassesi – è stato riconosciuto dalla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazione Unite del 29 novembre 2012 come “Stato osservatore permanente non membro” presso l’Organizzazione. Il Parlamento europeo ha riconosciuto in linea di principio lo Stato di Palestina con la risoluzione 2014/2964 (RSP) approvata il 17 dicembre 2014.

Il 10 aprile 2024 – spiega il documento – l’Assemblea Generale dell’ONU ha adottato la risoluzione intitolata “Ammissione di nuovi membri alle Nazioni Unite” (documento A/ES-10/L.30/Rev.1) con 143 voti favorevoli, 9 contrari e 25 astensioni. La risoluzione stabilisce che lo Stato di Palestina è qualificato per l’adesione alle Nazioni Unite in conformità con l’articolo 4 della Carta delle Nazioni Unite e dovrebbe, pertanto, essere ammesso a far parte dell’Organizzazione come membro a tutti gli effetti.

Il 18 aprile 2024 la proposta di risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU S/2024/312, necessaria per l’effettiva adesione della Palestina come stato membro, è stata accolta da 12 dei 15 paesi votanti, ma bloccata dall’unico voto contrario degli Stati Uniti.

“Considerato che – affermano i firmatari della mozione – alla fine di maggio 2024 Spagna, Norvegia, Slovenia e Irlanda si sono unite al gruppo di Stati membri dell’ONU che riconoscono formalmente lo Stato di Palestina, che sono ormai 146 su 193 Stati membri delle Nazioni Unite, oltre il 75% degli Stati Membri, che hanno riconosciuto formalmente lo Stato di Palestina, entro i confini antecedenti la guerra del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa, quale passo fondamentale per una equa soluzione politica del conflitto che porti ad una pace duratura, considerato che il riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina è un passo fondamentale per equiparare la sua condizione sul piano politico a quella di altri Stati, riconoscere le aspirazioni legittime ad avere uno Stato da parte dei palestinesi e ribadire le tutele previste dal Diritto Internazionale, risulta ormai evidente quanto sia indispensabile che le Nazioni Unite e l’Unione Europea non si fermino alle dichiarazioni di condanna ed al richiamo alle parti di fermare la violenza, ma che prendano posizione per eliminare le cause che provocano la violenza e l’ingiustizia in Israele e in Palestina con l’obiettivo di esercitare una mediazione attiva per la fine dell’occupazione militare israeliana e della colonizzazione dei Territori Palestinesi Occupati, per il rispetto dei diritti umani e del Diritto Internazionale in tutto il territorio palestinese e israeliano e per la cessazione immediata di ogni azione militare e una tregua generale nella regione, con l’immediata liberazione di tutti gli ostaggi”.

A tal proposito, viene ricordato che “la politica estera italiana, fin dagli anni ’70, è sempre stata trasversalmente impegnata per la pace in Medio Oriente e per il riconoscimento dei diritti legittimi del popolo palestinese, che l’ Europa, su iniziativa italiana, con la Dichiarazione di Venezia del 1980, riconobbe il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese, che nel 2012 all’Assemblea delle Nazioni Unite l’Italia votò a favore dell’ammissione della Palestina quale Stato osservatore all’ONU”.

A questo di aggiunge che nel dicembre 2014 il Parlamento italiano approvava una mozione che impegnava il governo a “sostenere l’obiettivo della costituzione di uno Stato palestinese” e a promuovere il riconoscimento della Palestina quale stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 come riconosciuti dalle Nazioni Unite”.

Ecco perché i firmatari parlano di “assoluta urgenza di riconoscere politicamente e formalmente l’esistenza dello Stato di Palestina” e ribadiscono al Parlamento e al Governo italiano “di riconoscere a tutti gli effetti lo Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini precedenti all’occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa, di agire in sede ONU per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite per permettere alla Palestina e a Israele di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità, di impiegare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di Diritto Internazionale per fermare la colonizzazione e l’annessione dei Territori Occupati Palestinesi”.

Redazione