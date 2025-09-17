Un piccolo, ma significativo gesto di solidarietà verso i minori che vivono senza i genitori e che per questo necessitano di assistenza e di particolari attenzioni dal punto di vista culturale. La Fillea Cgil di Catania ha donato un set completo di attrezzature audio e video, composto da casse, proiettori e microfoni, alla Fondazione Romeo Sava di Belpasso (Catania), storica istituzione impegnata dal 1953 nell’accoglienza e nel sostegno di minori in condizione di disagio, che gestisce due comunità alloggio: la “Padre Vasta” e la “Padre Cosentino”.

La consegna è avvenuta questa mattina alla presenza del segretario generale della Fillea Cgil di Catania, Vincenzo Cubito, che insieme ai componenti della segreteria provinciale Massimo Santonocito e Salvatore Papotto, hanno donato le attrezzature al presidente della fondazione, Carmelo Signorello, e al segretario Carlo Sinatra.

“Il sindacato – ha sottolineato Cubito – non ha mai disgiunto la propria azione politica dal radicamento territoriale. Negli anni è maturata in noi una crescente consapevolezza dell’importanza della formazione e della qualità del tempo libero per i giovani e i più piccoli. Catania e la sua provincia portano i segni del disagio e della povertà, ma siamo convinti che investire nelle nuove generazioni sia un passaggio imprescindibile per costruire futuro. Questa donazione rappresenta un gesto concreto e sincero in tale direzione”.

L’iniziativa conferma l’impegno della Fillea Cgil nel promuovere non solo la tutela dei diritti dei lavoratori, ma anche il sostegno a percorsi educativi e sociali, in sinergia con istituzioni e realtà del territorio che operano quotidianamente a favore delle fasce più fragili della comunità.

Il presidente Signorello, a nome del consiglio di amministrazione della Fondazione Giovanna Romeo Sava, ha ringraziato i dirigenti di FILLEA CGIL per avere acquistato l’impianto di amplificazione che arrederà il salone e sarà utilizzato nelle occasioni di festa; in questo periodo sono ospitati sedici bambini, di età compresa tra i quattro e i quindici anni. L’assistenza è assicurata da personale laico altamente qualificato.

Nella foto: il momento in cui i rappresentanti della Fillea Cgil di Catania donano il materiale audiovisivo ai dirigenti della Fondazione “Sava” di Belpasso

Redazione