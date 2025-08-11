“Il Ponte sullo Stretto di Messina si affida alla logica dell’ingegneria più moderna con la luce sospesa più lunga al mondo, la resistenza a venti e terremoti, con un impalcato largo 60 metri, due torri alte 399 metri, e si candida a pieno titolo come nuova icona mondiale”. A scriverlo è il sindacato Sinalp, che considera superate le logiche di chi si oppone all’infrastruttura “più grande della storia d’Italia” (per dirla con il ministro Salvini.

“Pochi ponti, a livello internazionale – dice il Sinalp – sono diventati simboli dei luoghi che li ospitano, per le emozioni che esprimono guardandoli o attraversandoli, e per la loro iconica architettura. Ne è un tipico esempio il Golden Gate Bridge di San Francisco, che oltre ad essere un capolavoro tecnologico degli anni ’30, è diventato il simbolo stesso della città. Il Ponte di Brooklyn, che non è solo un ponte sospeso, ma rappresenta l’intera America e la sua storia. Altro iconico esempio è il Ponte di Öresund, che unisce la Danimarca e la Svezia, due Nazioni che grazie ad esso oggi sono concretamente unite culturalmente, dando vita ad un unicum sociale ed economico impensabile fino a qualche anno fa”.

“L’intero progetto del Ponte sullo Stretto – scrive il sindacato – è orientato alla prestazione unica ed inimitabile, al superamento dei limiti tecnici, dimostrando la genialità tecnologica del mondo occidentale e candidandosi come la nuova icona della tecnologia mondiale”.

“Questo ponte è italiano, è siciliano, è calabrese – si legge nella nota -, un’opera che unisce due territori, due regioni, che da sempre sono state culturalmente amiche ed alleate fin dagli albori della storia”.

“Ma dietro questo momento storico per l’Italia intera – aggiunge il Sinalp – si è già scatenata la campagna NO PONTE, espressione di una cultura Luddista intrisa da un ecologismo esasperato, a senso unico, ed ideologico che ha un solo obiettivo; il NO ad ogni forma di sviluppo tecnologico, qualsiasi ne siano, la necessità, l’esito, ed i benefici sociali, economici ed ambientali”.

“Questa ‘cultura’ del No – prosegue il comunicato – vede con sospetto ogni progetto, ogni iniziativa, ogni tentativo di migliorare il sistema Nazione. Questo agire è sostanzialmente ostativo allo sviluppo del sud Italia e costituisce un problema per l’intera Nazione, perché ormai è certo che se il sud non cresce o peggio muore, trascinerà nella distruzione l’intera Italia, e lo hanno capito anche quei personaggi politici che nei decenni passati gridavano ‘prima il nord”.

“Assistiamo a NO alla Centrali a Carbone perchè inquinanti – si legge nel documento -; No OGM; No alla Centrali Nucleari perchè c’è il rischio di fughe radioattive; No alle petroliere perchè ogni tanto naufragano, No alle Centrali Idroelettriche perchè i bacini che le alimentano sommergono le valli, No all’estrazione di petrolio nel territorio nazionale; No agli inceneritori dei rifiuti perchè solo la Germania li sa costruire senza inquinare, per poi scoprire che questi inceneritori teutonici sono stati realizzati anche da imprese italiane; No ai metanodotti perchè potrebbero avere delle perdite ed inquinare il territorio; No all’estrazione del Gas dal fondo del mare al largo delle coste della Sicilia e nell’Adriatico, cosa che fanno invece le Nazioni dal lato opposto alle nostre coste, anche se questo ci permetterebbe di avere meno petroliere in giro e meno centrali a carbone; No TAV; No pedemontana; e tantissimi altri No, solo e soltanto NO, ed oggi anche No Ponte”.

“In definitiva – si legge ancora – questi movimenti del sempre e solo No di fatto rinnegano la scienza, la tecnica, la modernizzazione, il mercato. Una regressione sociale e culturale inquietante e pericolosa, soprattutto in Europa ed in Italia, che ci fa rinnegare tutte quelle scelte che invece ci hanno condotto al benessere materiale, sociale ed economico che conosciamo e nel quale viviamo”.

“Mentre, paradossalmente, le Nazioni che fino a ieri erano identificate come Terzo Mondo, si stanno affrancando dalla condizione di povertà nella quale vegetavano scrive il Sinalp -, abbracciando proprio quelle scelte e dicendo fortemente SI alle stesse cose alle quali questi movimenti di varia sinistra dicono NO a scienza, tecnica, modernizzazione, mercato, sviluppo”.

“La Direzione Regionale Siciliana del Sindacato Sinalp – viene specificato – a nome del suo Segretario Andrea Monteleone ed il Dirigente Regionale Andrea Tomarchio, si congratula con il Governo Meloni per aver avuto l’immenso coraggio ad affrontare la pubblica opinione espressa da questa minoranza luddista composta da varie sigle ed organizzazioni aderenti a vario modo all’arcipelago di sinistra”.

“Vero è che il sistema viario su strada e su rotaie presente in Sicilia ed in Calabria è in pessime condizioni ed il Ponte da solo non migliorerebbe la viabilità di queste regioni – viene detto -. Ma è altrettanto vero che il Ponte sarà uno stimolo non rinviabile all’ammodernamento dell’attuale sistema viario. Tant’è che già le due regioni si sono attivate approvando diversi progetti di ammodernamento e miglioramento del sistema”.

“La Regione Siciliana – si aggiunge – ha già approvato ed avviato tantissimi cantieri stradali e ferroviari, il Governo Schifani con l’Assessore alle infrastrutture On. Alessandro Aricò ha già dato il via all’ammodernamento dell’intero sistema affinchè il Ponte non sia la solita ‘cattedrale nel deserto’, e di questo non possiamo che ringraziare la lungimiranza di questo Governo per aver compreso la necessità di dare il via ad una nuova stagione di crescita economica e lavorativa dei Siciliani. Solo così facendo potremmo tamponare la micidiale emorragia di Siciliani, giovani e meno giovani, che negli ultimi 20 anni circa hanno lasciato la loro terra”.

Nella foto: la locandina del Sinalp a favore del Ponte sullo Stretto di Messina

Redazione