Lunedì 11 agosto, a partire dalle 17, le Feluche dello Stretto “diranno il loro No al Ponte e alla devastazione del nostro mare”. Le caratteristiche imbarcazioni usate per la pesca del pesce spada esporranno la bandiera No Ponte. Saranno unite da questa intenzione barche di entrambe le sponde dello Stretto di Messina. “Partecipa anche tu – si legge nell’invito – ci ritroviamo a Torre Faro, in via Glauco (Circuito) di fronte al bar Atmosfere (ex Cioscu da calia)”.

“Le associazioni che intendono stringersi attorno al comparto di imprenditori impegnati nella tradizionale pesca del pesce spada – è scritto ancora -, e coloro che ritengono l’opera inutile, anacronistica per le esigenze di trasporto, o dannosa per il territorio e le associazioni che sostengono detta iniziativa si raduneranno” attorno a quest’altra iniziativa che arriva a due giorni dal grande corteo che ha riunito circa 10mila persone.

Saranno sul posto: Unione degli Universitari di Messina, Rete degli studenti Medi Messina, WWF Italia, Renato Accorinti, ex sindaco di Messina, Partito Democratico Messina, Comitato No Ponte Capo Peloro, Circolo Arci Thomas Sankara, Rifondazione Comunista Messina, Casa del Popolo Messina, CGIL Messina, Filt CGIL Messina, ORSA Navigazione, Europa Verde, Movimento 5 Stelle, Invece del Ponte, Sinistra italiana, Assemblea No Ponte, Messina Bene Comune, ANPI Aldo Natoli, ANPI provinciale Mimmo Trapani, Mediterranea Saving Humans-Edt Messina, Più Europa, Diritti in Movimento, Legambiente Messina, Associazione Mediterranea per la Natura (MAN), UISP Messina, Giovani No Ponte, Zero Waste Sicilia.

Nella foto: la locandina dell’iniziativa

Redazione