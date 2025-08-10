Se Salvini è deciso a realizzare il Ponte “a campata unica più lungo del mondo”, migliaia di persone sono decise a difendere lo Stretto con le unghie e con i denti. “Salvini, se avvii i cantieri, li bloccheremo e li saboteremo. Fattene una ragione. Il Paese intero è No Ponte fino alla Vittoria…”. Parola di Antonio Mazzeo, leader dei No Ponte e reduce dalla missione a Gaza con la nave Handala per portare aiuto ai palestinesi. Un messaggio Fb scritto poche ore fa da interpretare, poiché il “sabotaggio” – conoscendo un pacifista come Mazzeo – è da intendersi con le armi della “non violenza”,

È un corteo pacifico, allegro, colorato, quello che a Messina, da piazza Cairoli fino a piazza Duomo sfila per dire No all’opera “più devastante della storia”. Gli organizzatori parlano di diecimila persone, non sappiamo quanti ne conti la polizia, ma sappiamo che sono in tanti, forse il corteo più partecipato dei venticinque anni della lotta contro il Ponte. Addirittura quanti nella città dello Stretto, a Ferragosto, riempiono piazza Duomo per la festa della Vara.

Migliaia di persone arrivate fin qui da diversi punti della Sicilia e della Calabria, ma anche da altre parti d’Italia (bandiere del Pd, del Movimento 5 Stelle, di Potere al popolo, di Alleanza Verdi Sinistra, di Rifondazione, striscioni di tante associazioni locali, slogan impressi con lo spray sui cartoni e sulla stoffa) per ribadire quello che molti scienziati dicono da tempo, al di là del solito plastico mostrato in Tv e delle solite versioni ufficiali non supportate da un minimo di spiegazione scientifica: il Ponte sarebbe una iattura.

Per il territorio che sarebbe devastato irreversibilmente. Per le città situate sulle due sponde, Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, attraversati da centinaia di camion al giorno. Per gli abitanti dei borghi attigui alla città di Messina, condannati a stare senza uno spicchio di sole, dato che gli impalcati li costringerebbero a vivere perennemente all’ombra. Per i laghi di Ganzirri e di Torre Faro che verranno prosciugati a causa di un pilone che, secondo il progetto, sarà installato sulla falda acquifera che li alimenta. Per le rotte migratorie di tantissime specie di uccelli che annualmente transitano dallo Stretto. Per l’abnorme movimento di sabbia, di terra, di alberi e di tanto altro che avrà conseguenze sull’erosione delle spiagge e sull’ossigenazione del mare anche a diversi chilometri di distanza.

Tutto questo al netto dell’altissimo rischio sismico che riguarda proprio queste due parti d’Italia: il terremoto e lo tsunami che nel 1908 distrussero Messina e diversi centri della sponda opposta, causa di centinaia di migliaia di morti (90 mila solo nella città siciliana) e un numero imprecisato di feriti.

Al netto dei milioni che – con una maggioranza di governo sostenuta da condannati per mafia come Dell’Utri e Cuffaro, senza contare gli indagati e condannati per collusioni, con il tentativo di approvare leggi meno restrittive sul piano delle possibili infiltrazioni negli appalti, stoppate ultimamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – andranno ad ingrassare le mafie che presidiano le due sponde, rispettivamente Cosa nostra e ‘ndrangheta.

Al netto del fatto che Sicilia e Calabria tendono ad allontanarsi di qualche millimetro l’anno.

Al netto delle sessantadue criticità riscontate nel progetto non da chi si oppone all’opera, ma dagli stessi tecnici del ministero delle Infrastrutture, per le quali non sono mai state fornite risposte.

Al netto della circostanza che si tratta di un progetto vecchio di dodici anni, per niente attualizzato, in quanto non tiene conto che nel frattempo il clima è cambiato, che si sono moltiplicati uragani, tempeste e cicloni, e in una zona esposta ai venti come lo Stretto di Messina potrebbe succedere di tutto.

Queste e tantissime altre contraddizioni, da un quarto di secolo, portano migliaia di persone di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, di tutte le istruzioni scolastiche (in piazza anche il costituzionalista Michele Ainis) a scandire a gran voce che i 13 miliardi e mezzo di Euro (suscettibili di lievitazione nei prossimi anni, a parere degli esperti) possono essere investiti sul servizio idrico (ci sono province in Sicilia dove l’acqua arriva ogni quindici giorni), sulla sanità ormai ridotta a livelli da Terzo mondo (basta vedere le statistiche dei morti per malasanità e gli scandali che scoppiano ogni giorno nell’Isola e nella regione di fronte), sulla messa in sicurezza del territorio nazionale sottoposto a frane, a smottamenti e ad alluvioni; sulle strade, sulle autostrade, sulle ferrovie, sull’istruzione, sulla prevenzione degli incendi.

“Salvini dice che darà migliaia di posti di lavoro per il Ponte – dicono due signore –, ma si rende conto di quanti potrebbe darne se impiegasse quelle risorse per risolvere i veri problemi del Sud?”

È un corteo che vibra, quello che sfila in questo caldo 9 agosto 2025, sotto la sorveglianza degli elicotteri della polizia, mentre in lontananza si sparano i fuochi d’artificio per la prossima festa della Vara, e mentre gli agenti piazzati sulla strada si muovono in maniera composta: unico momento di tensione, quando i poliziotti corrono in fila indiana per presidiare un cantiere lungo il tragitto che, a loro dire, potrebbe contenere dei rischi. Vola qualche insulto, ma tutti – poliziotti e manifestanti – riescono a mantenere la calma e tutto continua a muoversi con le vibrazioni di oggi, di ieri, degli anni, dei mesi e delle settimane scorse.

Di oggi per il Ponte.

Di ieri, 8 agosto, per la presenza a Catania – cento chilometri di distanza, appena un’ora di macchina – di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati, che ha denunciato il genocidio dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, attirandosi le ire di Netanyahu e di Trump. Un mare di folla anche lì, in piazza Federico di Svevia, di fronte al magnifico castello Ursino, segno che quando ci sono referenti credibili la gente corre.

Degli anni, dei mesi, delle settimane scorse per i migranti morti nel Mediterraneo, per le battaglie sul clima, per la lotta alla mafia e alla corruzione, per l’opposizione all’istallazione del Muos della Nato a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, un radar molto potente in grado di percepire tutti i movimenti in corso nel Mediterraneo, ma anche di emettere, a parere degli scienziati, delle micidiali radiazioni nocive per la salute umana che coprono mezza Sicilia.

In questo corteo tutto si tiene. Molte di queste persone – come i leader storici del movimento No Ponte, Antonio Mazzeo, Renato Accorinti, sindaco di Messina fino a pochi anni fa, e Luigi Sturniolo – da sempre sono impegnate in queste battaglie. E loro non sono che un esempio.

Ecco perché questa manifestazione è piena di vibrazioni che provengono dal sottosuolo del passato e si propagano nell’aria del presente e del futuro. Sì certo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo Sviluppo sostenibile (Cipess) nei giorni scorsi ha approvato il progetto economico per il Ponte, la destra approva le leggi che prevedono anni di carcere per i manifestanti più “caldi” che si oppongono alle “grandi opere”, Salvini manda bacini sarcastici a chi scende in piazza a Messina e mostra i muscoli.

Se tutto questo è vero, noi a Messina, il 9 agosto dell’anno del Signore 2025, abbiamo sentito il fresco profumo della politica. E della libertà.

Luciano Mirone