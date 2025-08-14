Il geologo Mario Tozzi si schiera contro la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, come ha fatto nei giorni scorsi attirandosi le ire e gli insulti dei pro Ponte. Chiamandolo sarcasticamente “Ponte contro lo Stretto di Messina”, ha paragonato l’opera recentemente lanciata dal ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, con la diga del Vajont, il mega invaso inaugurato nel 1962 che causò quasi 2 mila morti, un numero altissimo di feriti e rase al suolo la cittadina di Longarone, in provincia di Belluno. Lo riporta oggi il quotidiano online Pordenone Today.

“Quando fu terminata nel 1960 – scrive Tozzi – era la diga più alta del mondo e vi avevano lavorato i migliori ingegni tecnici dell’epoca. Dal punto di vista ingegneristico era perfetta. Peccato che era stata imposta nel luogo sbagliato dal punto di vista geologico. Non esistevano le analisi mesostrutturali e gli studi ad hoc erano viziati dal pregiudizio di base che si potesse fare tutto ovunque e dal principio di autorità del geologo principe di quegli anni. Il dibattito pubblico non esisteva e a far presente che il re era nudo fu una sola giornalista (la cronista dell’Unità, Tina Merlin, ndr.)”.

“Il Ponte Contro lo Stretto di Messina sarà certamente perfetto dal punto di vista ingegneristico, ma la caratterizzazione strutturale alla scala dell’affioramento – chiede Tozzi – è stata fatta (e non con quelle 144 stazioni, che neanche una tesi di laurea)? Studi sismotettonici ufficiali dell’INGV e del CNR, organismi terzi non pagati per il ponte, ne abbiamo? Il debat publique vero (non le conferenze dei servizi) c’è stato?”.

Poi attacca la società “Stretto di Messina”, che è la concessionaria dell’opera. “La Società Ponte Contro lo Stretto di Messina – attacca il geologo ripreso da Pordenone today – continua a non rispondere sui punti specifici, ma a offendere chiunque non si inchini alle loro visioni (Unimpresa non avrebbe superato il primo anno di Economia). Rispondessero sui punti e accettassero il dibattito pubblico. Ma non sono cattivi, sono scarsi”.

Nella foto: la diga del Vajont, nei pressi di Longarone (Belluno)

