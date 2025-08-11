Oggi, lunedì 11 agosto, alle ore 10,15 nello spazio in cui sorgeva il vecchio plesso degli ospedali riuniti Santa Marta e Villermosa, alla presenza del Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, l’Amministrazione Comunale di Catana prenderà ufficialmente in consegna la nuova piazza realizzata dall’assessorato regionale alle Infrastrutture sulla base di un bando di gara del 2022.

L’intervento di riqualificazione urbana, avviato dal precedente governo regionale e progettato dall’architetto Giuseppe Scannella, punta a valorizzare l’edificio settecentesco che sarà successivamente ristrutturato, per essere destinato a ospitare la nuova sede della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Catania.

La superficie totale dell’area interessata dai lavori per la nuova piazza, già da alcuni giorni lasciata alla libera fruizione, è di 4mila 150 metri quadrati, 1.250 dei quali sono stati destinati a verde.

Redazione