Se la politica vive di segnali, quelli che si stanno vedendo al Comune di Belpasso (Catania) sono significativi e anche divertenti per il “giuoco delle parti” che pirandellianamente si sta consumando a Palazzo di città.

Da un lato il sindaco Carlo Caputo che cerca di delegittimare questo giornale, dall’altro lo stesso primo cittadino che viene clamorosamente smentito dai consiglieri della sua stessa maggioranza, i quali, ieri mattina hanno fatto mancare il numero legale sulle variazioni di bilancio e rispedito al mittente le accuse che Caputo aveva mosso a L’Informazione, reo, a suo avviso, di “inventarsi” di sana pianta una rottura fra lui e il deputato del suo partito Giuseppe Zitelli (Fratelli d’Italia) e di pubblicare una indiscrezione (opportunamente verificata), relativa all’ipotesi (“ipotesi”, non certezza) di una “mozione di sfiducia” contro il sindaco che, secondo voci sempre più insistenti (mai smentite dagli interessati), potrebbe essere presentata fra settembre e ottobre dai sei consiglieri dell’opposizione più quelli di area “zitelliana” (che attualmente fanno parte della maggioranza). Pirandello.

Alla base: uno strappo fra i sue esponenti più importanti della politica locale per “motivi gravi” (bocche rigorosamente cucite sull’argomento, segno che la situazione non deve essere così idilliaca come il sindaco cerca di farla apparire), seguìto da alcune riunioni segrete fra rappresentanti della maggioranza e della minoranza (“benedette” dai referenti di livelli molto più alti), in cui si sarebbero valutati i pro e i contro di una decisione assai delicata come questa. Ancora Pirandello.

Del resto, queste notizie erano state indirettamente confermate dallo stesso Caputo, che nei giorni scorsi, in un post sui Social, aveva tuonato contro certi “faccendieri” della politica intenti ad organizzare delle “trame” di “Palazzo” contro di lui. Più chiaro di così! Chi sono i “faccendieri”? Di quali trame di Palazzo parla il sindaco? Nessun nome fa Caputo, né tantomeno descrive circostanze e retroscena. Un messaggio rivolto a qualcuno, più che un innocente post su Facebook. Quel che appare strano è che il sindaco ammette sì certe congiure, ma si scaglia contro il “romanziere” (in questo caso il sottoscritto) che ne racconta le cause e i contorni.

Della serie: fino a quando tutto si contiene nell’ambito del messaggio trasversale va bene, se però il messaggio viene decodificato in modo esplicito scatta il corto circuito.

E allora il sindaco si mette al Pc e – come ai tempi ruggenti della sua prima esperienza amministrativa – scrive un post che diffonde capillarmente a migliaia di cittadini. Un testo contro L’Informazione: “Se può essere utile al giornalista – afferma tra l’altro Caputo – , suggerisco una cronaca reale che può essere riportata in modo molto più semplice, seguendo le votazioni in Consiglio comunale. Ad esempio: per venerdì 8 agosto (ieri, ndr.) è stato convocato un Consiglio con all’ordine del giorno una variazione di bilancio proposta dalla Giunta”.

E giù l’elenco dei punti da votare: acquisto arredi scolastici; somme necessarie per un energy manager (con in gioco milioni di finanziamento per il Comune); somme per la riqualificazione di Villa Serena nel quartiere Palazzolo; somme per l’organizzazione di attività per la terza età.

Quello che segue il “cuore” della sfida: “Le variazioni di bilancio sono chiare proposte politiche poste alla decisione del Consiglio e della maggioranza e rappresentano quindi un atto di (scritto in maiuscolo e in neretto dall’autore del testo, ndr.) nei confronti del Sindaco e della Giunta”.

E infine: “Ripeto: fiducia. ̀ ̀ (il neretto è ancora del sindaco, nrd.). Non appartiene ai ‘rumors’ e possono sentirla tutti. Persino i romanzieri”.

Venerdì 8 agosto. Giorno fatidico della “fiducia” al sindaco e dello sputtanamento definitivo del “romanziere”. I sei consiglieri dell’opposizione tutti assenti. Ma anche due consiglieri della maggioranza non si presentano in aula: Emerenziana D’Urso, che fa capo al deputato Zitelli, e Fiorella Vadalà, fedelissima del sindaco, ma ancor più a Giuseppe Aiello, farmacista, suo datore di lavoro, sostenitore di Caputo (se attuale o ex non è dato sapere) e presidente del Nucleo di valutazione del Comune.

Non sappiamo cosa sia avvenuto ieri mattina nelle stanze attigue all’aula consiliare, prima del rinvio della seduta per mancanza del numero legale, ma si parla di continue telefonate, di mancate risposte e di vertici di emergenza per cercare di salvare il salvabile.

E il salvabile si sarebbe dovuto salvare stamattina, 9 agosto 2025, dato che la seduta di ieri era stata rinviata di ventiquattro ore.

Oggi quindi si sarebbe dovuto svolgere l’altro momento cruciale della “sfida”: la fatidica “fiducia” al sindaco e la definitiva perdita di credibilità de L’Informazione.

Risultato: seduta rinviata nuovamente a data da destinarsi per un banalissimo problema tecnico: l’Ufficio di presidenza, ieri, aveva “dimenticato” di notificare tramite Pec la nuova convocazione agli assenti. Una “dimenticanza” di cui il presidente del Consiglio comunale Andrea Magrì (zitelliano di ferro) si è “assunto la responsabilità”.

La proposta di rinvio viene messa ai voti: favorevoli sei consiglieri di maggioranza (Andrea Magrì, Salvatore Pappalardo, Salvatore Rapisarda, Patrizia Vinci, Giampiero Motta e Davide Guglielmino), astenuti gli unici due consiglieri di opposizione presenti (Salvo Licandri e Andrea Paparo), contraria Fiorella Vadalà, la consigliera di maggioranza che ieri era assente e oggi ha ritenuto di prendere le distanze dai suoi stessi colleghi di coalizione. Un altro segnale? Non lo sappiamo, ma intanto è successo questo. Pirandello, ancora una volta.

Le variazioni di bilancio, probabilmente, prima o poi, saranno votate, ma restano i segnali in vista di settembre o ottobre. Un vecchio adagio usato da certi giornalisti d’altri tempi, quando si doveva raccontare una notizia clamorosa, era questo: “Tanto tuonò che piovve”. Oggi, malgrado la retorica, lo usiamo noi, anche se l’afa di agosto rischia di fare andare in tilt qualcuno, che pare sull’orlo di una crisi di nervi

Nella foto: il sindaco di Belpasso (Catania) Carlo Caputo

Luciano Mirone