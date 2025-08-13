A Belpasso (Catania) fra i requisiti necessari per vincere il concorso di operatore cimiteriale (in tutto tre posti) indetto da Etnambiente (la società comunale che gestisce i servizi cimiteriali), bisogna avere un “aspetto curato e ordinato”. “Un provvedimento del tutto “soggettivo e discriminatorio”, secondo il consigliere della Lega-Prima l’Italia, Stefano Toscano, che ha denunciato la vicenda, facendo annullare il concorso.

“Di fronte a due individui che presentano gli stessi requisiti di ‘cura e di ordine della persona’ – aggiunge il consigliere dell’opposizione –, se uno ha la barba che non rientra nei gusti dell’esaminatore, viene escluso?”. Toscano dice che un concorso del genere è incompatibile perfino con le sentenze Consiglio di Stato, che non ammette questo tipo di discriminazioni.

Il bando prevedeva inoltre “capacità relazionali adeguate”. Un altro requisito tutt’altro che oggettivo, puntualizza il consigliere leghista. “Chi stabilisce che per fare l’operatore cimiteriale bisogna possedere queste capacità?”.

“Il fatto incredibile – afferma Toscano – è che il concorso prevedeva che la mancanza anche di uno solo di uno dei suddetti requisiti costituvano motivo di esclusione”.

Non solo. Del bando – dice il consigliere – in città pochi conoscevano l’esistenza. Infatti la notizia “non è stata pubblicata né sul sito del Comune, né sui quotidiani locali, come previsto dal regolamento”.

“Una vittoria per la trasparenza e per Belpasso”, dichiara il consigliere leghista. “Il bando è stato annullato grazie all’attenta vigilanza dell’opposizione, perché conteneva clausole vaghe e discriminatorie”.

“I requisiti di accesso – incalza Toscano – erano in netto contrasto con il regolamento della stessa azienda, come ad esempio, ‘l’assenza di liti pregresse con Etnambiente’, che ne compromettevano la legittimità”. Perché? “Se per esempio – prosegue il consigliere – in passato un partecipante ha voluto far valere un suo diritto con Etnambiente, veniva escluso dal concorso?”.

“Mi sono accorto di queste anomalie e ho reso pubblica questa grave mancanza, informando tutta la cittadinanza. Ho quindi chiesto ufficialmente al Segretario comunale – spiega l’esponente dell’opposizione – l’annullamento in autotutela del bando, per garantire trasparenza, imparzialità e pari opportunità”.

“Analizzando la delibera di annullamento – commenta Toscano – ho inoltre riscontrato che le date riportate nel verbale non si concatenano: il bando risulterebbe pubblicato ‘dopo’ la seduta del Consiglio di amministrazione, un errore che dimostra la superficialità con cui i vertici di Etnambiente redigono atti e verbali”.

“Se non avessi vigilato – dice ancora il rappresentante di Salvini – da qui a breve probabilmente ci saremmo ritrovati a pagare un debito fuori bilancio, con risarcimenti imposti dal tribunale a causa di un ricorso inevitabile, o, ancora peggio, con 3 assunzioni frutto di un bando ‘non corretto e discriminatorio”.

“Questa vicenda – conclude Toscano – dimostra quanto sia fondamentale un’opposizione attenta e coraggiosa per difendere gli interessi dei cittadini e la corretta gestione della cosa pubblica”.

