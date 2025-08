By

La frattura fra il sindaco di Belpasso (Catania) Carlo Caputo e il deputato del suo stesso partito (Fratelli d’Italia) Giuseppe Zitelli si fa sempre più insanabile, al punto che in città si parla sempre più insistentemente di una mozione di sfiducia contro il primo cittadino, ipotesi che viene confermata perfino da alcuni esponenti della sua maggioranza.

La frattura fra i due rappresentanti più importanti della politica locale andrebbe ben oltre la candidatura alle prossime regionali del 2027, cui aspirerebbero entrambi. Rumors di Palazzo affermano che tra Caputo e Zitelli ci sarebbero fortissimi dissidi accumulatisi negli anni, che sono esplosi di recente con una scenata avvenuta un paio di mesi fa nella stanza del sindaco al primo piano del municipio di Belpasso.

Bocche cucite sui dissapori, ma pare che si tratti di situazioni “gravi” che portano le fonti consultate da noi a dire che lo strappo “difficilmente” potrà sanarsi.

Ecco allora che certi tasselli potrebbero inserirsi in un mosaico che col passare delle settimane si fa sempre più chiaro. Ci riferiamo alle parole che il sindaco di Belpasso, nei giorni scorsi, ha scritto sui Social facendo riferimento a certi “faccendieri” di “Palazzo” che ordiscono delle “trame” contro di lui. Parole criptiche, messaggi rivolti a qualcuno che adesso, alla luce di quanto sta emergendo, appaiono più semplici da decifrare.

I “faccendieri” di “Palazzo” – secondo il linguaggio caputiano che cerchiamo di interpretare – dovrebbero essere i componenti dell’opposizione che, assieme a pezzi consistenti della sua maggioranza (che hanno come referente Zitelli) starebbero preparando la mozione di sfiducia. Le “trame” sono i complotti che si starebbero organizzando alle sue spalle per mandarlo a casa.

Caputo, al momento, pare che possa contare sull’appoggio di quattro o cinque consiglieri, mentre il resto del Consiglio (dieci o undici componenti) dovrebbe essergli sfavorevole. Al momento, appunto.

Personaggi autorevoli dicono che se la mozione dovesse essere proposta oggi potrebbe passare, ma se sarà presentata a settembre o ad ottobre (come si dice) gli scenari potrebbero cambiare.

Di mezzo c’è l’estate, le vacanze, il relax, le feste, le discussioni, i tentativi di distensione e l’esigenza di far quadrare i voti (da parte dei rappresentanti regionali e nazionali del centrodestra) attraverso una coalizione compatta. Ma bisogna vedere se le rabbie, i malumori e i rancori accumulati in questi anni saranno più forti di questa necessità. Intanto gli incontri e le telefonate fra Belpasso, Palermo, Rooma e Bruxelles si moltiplicano.

Gli scenari che si profilano sono due. O in autunno viene presentata la mozione di sfiducia contro Caputo, oppure la mozione non viene presentata e Caputo potrà concludere il suo mandato, ma con un atteggiamento più dialogante nei confronti dell’opposizione e dell’ala zitelliana della sua maggioranza. In ogni caso, il sindaco appare sempre più debole. E solo.

Luciano Mirone