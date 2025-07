“Quella di oggi a Trapani, con la Commissione regionale Antimafia, è stata una visita necessaria ed importante per comprendere da vicino le dinamiche di quella mafia imprenditrice che non spara, ma che è infiltrata nell’economia della provincia trapanese in settori tradizionali come l’edilizia, ma anche in settori come il turismo e l’agroalimentare”.

Dopo l’incontro della Commissione antimafia dell’Ars con il prefetto di Trapani Daniela Lupo e il Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, Roberta Schillaci, segretaria della Commissione regionale Antimafia, parla di una “mafia imprenditoriale” che è al centro della vita economica della città e della sua provincia.

“E’ stata l’occasione – dice Schillaci – per segnalare come la corruzione abbia investito questo territorio con processi a carico di amministratori pubblici e uomini politici, e per chiedere nuove misure ed azioni di contrasto attraverso un lavoro sempre più coordinato tra tutti gli attori istituzionali”.

“La corruzione – prosegue la parlamentare pentastellata – è il fenomeno attorno al quale si muove la criminalità organizzata. Combatterla significa bloccare la triangolazione che vede imprenditoria, amministratori infedeli e criminalità perpetrare reati a danno dell’economia sana e dei cittadini, pregiudicando il sano sviluppo economico del territorio”.

“Anche l’incontro con i magistrati delle procure della Repubblica della provincia – spiega Schillaci – è servito a comprendere il lavoro incessantemente svolto per eradicare la mafia e colpire gli affiliati. È oltremodo chiaro, dopo questa audizione, che servono maggiori investimenti in strumenti di indagine innovativi e più risorse umane”.

“Anche dopo la scomparsa di Matteo Messina Denaro – afferma l’esponente del M5S – Cosa nostra rimane divisa in più mandamenti e non ha una leadership, per questo serve un’azione ancor più capillare”.

“Ritengo che il lavoro di audizione che stiamo svolgendo in tutte le province siciliane – conclude – qualifichi l’azione della Commissione regionale Antimafia e contribuisca a far sintonizzare la politica con chi opera per garantire l’azione penale e la sicurezza”.

Nella foto: panorama di Trapani

Redazione