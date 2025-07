By

È tornato a Catania il Kouros, lo straordinario reperto frutto della ricomposizione tra la testa della celebre Collezione Biscari del Castello Ursino e il torso di proprietà del Museo Paolo Orsi di Siracusa.

Ad aprire il nuovo allestimento presso il Polo Museale Santa Chiara è stato il Sindaco Enrico Trantino, insieme al Presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi, al Direttore del Parco Archeologico di Siracusa Carmelo Bennardo, alla Soprintendente di Catania Ida Buttitta e al Direttore della Direzione Cultura Paolo Di Caro. Il Kouros, incastonato in una suggestiva quinta nera che ne esalta la forza simbolica e visiva, sarà esposto per un anno, rappresentando un punto di riferimento culturale e identitario per l’intera città.

All’interno del nuovo Polo Museale è stata inoltre inaugurata la nuova Pinacoteca civica, con la mostra “Romantica. Volti / Immagini / Contaminazioni nell’Ottocento siciliano”: una raffinata selezione di opere provenienti dalle collezioni del Museo Civico del Castello Ursino, molte delle quali esposte per la prima volta. Tra queste, veri e propri capolavori della pittura siciliana dell’Ottocento, in un percorso arricchito dalla presenza di artisti che “dialogano” con i protagonisti del panorama pittorico isolano, offrendo un’esperienza culturale immersiva e di grande valore.

«La rinascita dell’area del Castello Ursino passa anche dalla valorizzazione del Polo Museale di Santa Chiara – ha dichiarato il Sindaco Trantino – e la presenza del Kouros come anfitrione di questa rinascita ha un valore simbolico fortissimo. Ma sono rimasto particolarmente colpito anche dalle opere della Pinacoteca, in particolare dallo sguardo di Ofelia di Michele Rapisardi, scelta come immagine guida della mostra. Si tratta di un’operazione culturalmente rilevante, ma anche di una tappa significativa del percorso che ci condurrà alla presentazione del dossier di candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028».

Le mostre saranno visitabili tutti i giorni, dalle 10 alle 19, con ingresso da via Castello Ursino 20. Il biglietto intero ha un costo di 6 euro, ridotto 3 euro.

Redazione