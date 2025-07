“I venti di guerra nel Mediterraneo non si arrestano. E il Pd siciliano ritorna a Sigonella, a due passi dalla base statunitense per ribadire, ancora una volta, che la Sicilia è terra di pace, luogo di incontro tra culture e di confronto tra i popoli”. Dalla base Usa situata nel cuore del Mediterraneo, a un passo da Catania, il Partito democratico manda il suo messaggio di pace durante la riunione della segreteria regionale presieduta dal deputato nazionale Anthony Barbagallo.

“La Sicilia non deve, e non vuole, essere coinvolta nei conflitti. Né esserlo indirettamente, come piattaforma logistica per i droni o i cacciabombardieri Usa. O come annunciato dal ministro della Difesa, per diventare base di addestramento per i nuovi caccia F35”.

“Ecco perché- spiega il segretario regionale Anthony Barbagallo – ho scelto Sigonella per la prima riunione della nuova segreteria regionale. Cosi come nel 1982 ci fu una grande mobilitazione popolare, guidata da Pio La Torre, contro l’installazione dei missili Cruise a Comiso, oggi il Pd intende riprendere questi stessi valori per fare prevalere il desiderio di pace su quello di chi vuole la guerra a tutti i costi”.

La riunione si è svolta in un luogo altrettanto simbolico: l’hotel Sigonella Inn, una struttura confiscata alla mafia che si trova proprio di fronte il presidio Usa.

All’ordine del giorno inoltre, tra le altre cose, la programmazione degli appuntamenti estivi e autunnali.

Nella foto: un momento della riunione della segreteria siciliana del Pd, svoltasi davantioo alla base Usa di Sigonella (Catania)

Redazione