“Il Ponte sullo Stretto non è più una chimera”. Lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana. “La volitiva determinazione del ministro Matteo Salvini – dice Geraci – ha permesso di compiere tutti i passi per l’approvazione definitiva del progetto, la copertura finanziaria e l’avvio dei cantieri”.

“La firma dell’Accordo di Programma – prosegue il capogruppo della Lega all’Ars – sottoscritto anche alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani è il tassello che rende operativa sul piano amministrativo e finanziario la società Stretto di Messina che appalterà i lavori del Ponte”.

“La Lega – seguita Geraci – è diventata il partito dei territori e mai come ora la Sicilia ha conosciuto una stagione di investimenti per infrastrutture che ci daranno una moderna rete ferroviaria e autostradale, unitamente agli interventi su porti, aeroporti e metropolitane”.

“Va dato merito a Matteo Salvini – conclude il rappresentante leghista – del grande impegno per il meridione e per la Sicilia in particolare. Nel giro di pochi anni il gap infrastrutturale della nostra regione verrà colmato e finalmente la Sicilia sarà al passo delle altre aree economicamente avanzate”.

