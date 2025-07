“Bisogna urgentemente cambiare il metodo di gestione risorse pubbliche, dicendo basta all’utilizzo, strumentale e personale, di eventi sportivi e culturali per acquisire consenso elettorale e politico”. Questa la finalità del sit-in organizzato dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, questa mattina, a palazzo d’Orleans, sede del governo della Regione Siciliana.

“Siamo qui per dire basta a una gestione poco trasparente – ha dichiarato la vicesegretaria del Pd Sicilia e deputata regionale, Valentina Chinnici – dei fondi regionali destinati al turismo e alla cultura, che vengono invece usati in modo personale, padronale e clientelare. Il fine di questa iniziativa, assieme al Movimento 5 Stelle, è quello di proporre una alternativa urgente alla Sicilia, perché il governo Schifani ci sta umiliando di fronte all’intera nazione”.

“Siamo pronti a bloccare l’aula e i lavori dell’Ars – afferma il coordinatore del M5S, Nuccio Di Paola – se Schifani non verrà in aula a riferire sugli scandali che stanno travolgendo il suo governo e Fratelli d’Italia. Mi riferisco agli scandali sulla Sanità, sul Turismo, alle accuse di corruzione e a quella di peculato”.

“Non è più tollerabile – aggiunge Di Paola – che il presidente della Regione faccia finta di nulla e continui a portare avanti i lavori del suo esecutivo e dell’Assemblea regionale mentre tutto gli crolla attorno. Sono anni che chiediamo di venire a riferire sugli scandali See Sicily e sul disastro Sanità e non c’è stato verso di fargli trovare la strada di Sala d’Ercole. Il tempo ora è abbondantemente scaduto. O viene in aula subito o blocchiamo i lavori del Parlamento”.

All’iniziativa ha aderito l’intero gruppo parlamentare del Pd all’Ars, alla presenza della presidente del Partito, Cleo Li Calzi, dei dirigenti del Pd Sicilia e di diversi componenti della segreteria regionale inclusa la vice segretaria Valentina Chinnici, esponenti della Federazione di Palermo e dei Giovani Democratici. Mentre il segretario regionale, Anthony Barbagallo, è rimasto a Roma per impegni istituzionali legati alla votazione, in commissione Trasporti, dei presidenti di diverse autorità portuali.

“Da Cannes a See Sicily ad Agrigento Capitale – ha detto il capogruppo Pd all’Ars, Michele Catanzaro -, sul turismo abbiamo presentato numerose interrogazioni ed interpellanze di fronte alle quali il presidente della Regione si è sempre voltato da un’altra parte, scaricando su altri la responsabilità che è invece del capo del governo. Adesso Schifani non può più esimermi dal presentarsi in aula. L’unica risposta, fino ad ora, è stata quella di cambiare nomi all’assessore al Turismo ma il problema politico resta – ha concluso – fino a quando non toglierà la delega a Fratelli d’Italia”.

Nella foto: un momento del Sit in di stamane organizzato dal Pd e dal M5S

Redazione