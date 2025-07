By

Ogni tanto spuntano storie che pensavamo morte e sepolte da almeno sessant’anni. Non è così. Per darci la conferma che viviamo in un Paese di vecchi, un Paese “ingoiato dagli affari e dal cemento”, è arrivata Milano.

L’ex capitale morale (dove è scoppiato uno scandalo di enormi proporzioni legato ad una cementificazione fatta di grattacieli e di speculazioni immobiliari), attraverso il suo sindaco di sinistra Beppe Sala (Pd), ci avvisa che l’Italia è una Nazione profondamente arretrata rispetto all’Europa più civile, dove invece di piantare grattacieli si piantano alberi, perché il consumo di suolo rende vulnerabile la terra, la impermeabilizza e agevola le inondazioni, specie durante i disastri climatici come quelli che stiamo vivendo. Concetti elementari, che evidentemente la sinistra (molto brava ad attaccare la destra sullo stesso argomento) non ha assolutamente capito.

Storie da anni Sessanta, quando si pensava che il cemento fosse un poderoso volano di sviluppo e si edificavano palazzi nei centri storici, negli alvei dei fiumi, in riva al mare, nelle zone agricole, nelle colline, nelle montagne, in nome del progresso e del “boom” economico. Storie che pensavamo morte e sepolte.

C’era stata una guerra, c’era fame, eravamo all’inizio della ricostruzione, non eravamo preparati a comprendere gli “effetti collaterali” che un uso selvaggio del cemento avrebbe portato all’ambiente e agli esseri umani. Ma oggi?

Bisogna leggere certi articoli o ascoltare gli interventi televisivi o sui Social di certi “intellettuali” che difendono la giunta milanese o assistere alla “difesa d’ufficio” dei rappresentanti del Pd, per capire che Paese vecchio è l’Italia.

Fino a quando la sinistra non metterà in cima all’agenda politica la battaglia sull’ambiente e la “questione morale”, darà di sé l’immagine della novantenne descritta da Tomasi di Lampedusa nel “Gattopardo”, che all’esposizione internazionale di Parigi esaltava i fasti dell’antica nobiltà siciliana, mentre un rivoletto di bava le rigava il mento.

Condannare l’“effetto serra” a Bruxelles e legittimare i grattacieli a Milano è un controsenso che fa perdere credibilità di fronte ad un elettorato molto sensibile a queste tematiche, molto raffinato nel cogliere certe contraddizioni e molto incazzato quando decide di non andare a votare.

Che senso ha piantare dieci, cento, mille alberi se il cemento si mangia la terra che dovrebbe assorbire l’acqua? Che senso ha realizzare le piste ciclabili se si agevola la demolizione di San Siro? Che senso ha non chiedere le dimissioni di Sala quando Sala (a prescindere dalla fondatezza dei presunti reati per i quali è accusato) ha portato avanti una politica antitetica ai valori della sinistra ed è un sindaco oggettivamente anacronistico?

Su tutte queste cose la sinistra dovrebbe meditare. Se continua ad inseguire la destra, per lei, è il de profundis.

Luciano Mirone