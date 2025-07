Il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini a Catania per rilanciare la “sfida” sulla realizzazione delle “grandi infrastrutture” per le quali sono stati investiti 40 miliardi di Euro, e per parlare della “grande rottamazione delle cartelle” e della Pace fiscale.

L’occasione verrà data dalla Lega con la presenza del suo leader nazionale a Catania, dove si terrà si terrà la festa di partito in Sicilia con gli “Stati generali degli Amministratori locali”.

Appuntamento previsto per giovedì 17 luglio dalle ore 18,00 presso il Méditerranée Beach Luxury club di Viale Kennedy.

“Matteo Salvini torna in Sicilia per abbracciare militanti e amministratori comunali. In questi mesi – afferma Nino Germanà, segretario regionale della Lega – il partito si è aperto all’ingresso di tanti consiglieri e sindaci, oltre 600 amministratori comunali hanno espresso la preferenza sul simbolo della Lega nelle recenti elezioni di secondo livello per Città metropolitane e Liberi consorzi”.

“Siamo in forte crescita e la Lega – aggiunge la deputata nazionale Valeria Sudano, commissario provinciale della Lega di Catania – è fortemente attrattiva anche per le politiche che sta mettendo in campo a livello nazionale”.

Abbiamo davanti – prosegue Sudano – la grande sfida sulle infrastrutture siciliane, ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, che, grazie a Salvini, si realizzeranno con un investimento di oltre 40 miliardi di euro”.

“Inoltre – conclude la deputata – non molliamo su una nuova grande rottamazione delle cartelle e sulla Pace fiscale che entreranno nella prossima legge di bilancio, entro il 2025. A Catania sarà una grande festa di partito, aspettiamo militanti e simpatizzanti da tutta la Sicilia”.

Nella foto: il manifesto che pubblicizza la presenza di Salvini a Catania durante la Festa della Lega

Redazione