“No al coinvolgimento della Sicilia nella guerra”. Lo dice il segretario del Pd Sicilia Anthony Barbagallo alla viglia della prima riunione della nuova segretaria regionale del suo partito che si svolgerà venerdi 25 luglio alle 17 in “un luogo doppiamente simbolico per l’insediamento dell’organismo”, l’hotel Sigonella Inn, a Motta Sant’Anastasia (Catania), “una struttura confiscata alla mafia, alle porte della base base militare di Sigonella”.

“E’ da questa struttura – spiega il segretario regionale del Pd – che la scorsa settimana è decollato l’ Atr P-72A dell’Aeronautica Militare italiana per monitorare la presenza nel mediterraneo di un sottomarino russo”.

“Il PD – afferma Barbagallo – ribadisce il proprio NO al coinvolgimento della Sicilia, da sempre terra di mediazione e di scambio fra i popoli, nei conflitti che in questo momento stanno covando nel Mediterraneo e in Medio Oriente in particolare”.

“Rigettiamo la cultura della guerra – conclude il segretario del Pd Sicilia – e sull’esempio della mobilitazione a Comiso nel 1982 contro i missili Cruise, anche oggi siamo pronti a mobilitarci contro chi ritiene che la nostra Isola possa essere una piattaforma logistica per gli strumenti di morte”.

Nella foto: il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo

Redazione