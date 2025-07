By

“La spiaggia libera di Mondello di fatto non esiste più. In spregio alle regole previste dalla legge 217 del 2011 che prevedono una battigia libera di tre metri, nella località balneare di Palermo il tratto accessibile a tutti è ridotto a meno di un metro”.

Lo denuncia Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.

“La fruizione libera e gratuita del mare – dice Schillaci – è praticamente compressa se non impedita. Mi auguro che davanti a tale realtà che potrebbe definirsi ‘giungla’, proprio per l’assenza di regole e per la violazione delle stesse, il governo Schifani intervenga assicurando un’azione efficace e, se del caso, un provvedimento con poteri sostitutivi, che intìmi ai concessionari dei lidi ad adeguarsi alle disposizioni di legge”.

“Su questo tema – afferma la deputata siciliana del M5S – ho già richiesto un’audizione urgente presso la Commissione Ambiente dell’Ars richiedendo la presenza dell’assessore regionale al Territorio, del sindaco di Palermo, del direttore della Guardia costiera, del Wwf e dell’associazione Salvare Mondello’”.

Nella foto: uno scorcio del litorale di Mondello, a Palermo (immagine di repertorio)

