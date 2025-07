“Caso ODA, la vicenda di ‘Speranza non può lasciare indifferente il Comune di Catania e la Regione Sicilia. Bisogna intervenire subito”. E’ il monito lanciato dal Movimento 5 Stelle di Catania al sindaco di Catania Enrico Trantino, al presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, alle loro rispettive giunte e maggioranze di centrodestra che li sostengono, affinché “il caso della signora Speranza (un nome di fantasia usato dal M5S, ndr.) venga preso in seria considerazione e vengano adottati dei provvedimenti adeguati”.

Di cosa si tratta. La storia è stata dibattuta nella seduta dello scorso 10 luglio in Consiglio comunale e riguarda il caso di questa donna, dipendente dell’Opera diocesana assistenza (Oda), malata oncologica, vedova, senza stipendio da sei mesi, che in quella stessa giornata rischiava di essere sfrattata dalla propria abitazione.

“Grazie a un rinvio – dicono i consiglieri pentastellati Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio – è stata ottenuta una proroga dei termini fino al 10 settembre, ma la minaccia concreta dello sfratto resta”.

“Casi come quello della signora Speranza – dicono i due esponenti 5S – non sono isolati: ce ne sono altri in corso, alcuni anche più drammatici, attualmente oggetto di approfondimenti”.

“Pur trattandosi di una vicenda che coinvolge direttamente l’Opera Diocesana Assistenza – affermano Ciancio e Bonaccorsi – le istituzioni pubbliche non possono restare indifferenti”.

“Ho chiesto – dichiara Bonaccorsi – all’amministrazione comunale di attivare con urgenza i servizi sociali e individuare una soluzione abitativa immediata, per garantire un tetto e un minimo di dignità a chi oggi è abbandonato da tutti”.

Ma non basta l’intervento del Comune: “È fondamentale che la deputazione regionale dia un segnale concreto, assumendo un ruolo politico attivo per far luce su questa emergenza – dice la consigliera M5s Gianina Ciancio – affinché l’ODA possa pagare gli stipendi arretrati e, soprattutto, affinché si trovi una soluzione strutturale alla crisi gestionale dell’ente, che da troppo tempo ricade sulle spalle di lavoratrici e lavoratori in condizioni di profonda precarietà e sofferenza”.

“Il silenzio istituzionale è inaccettabile. Comune, Regione e tutte le istituzioni coinvolte devono agire insieme e subito, per tutelare la dignità e i diritti fondamentali delle persone più vulnerabili”, concludono i consiglieri Bonaccorsi e Ciancio.

