“L’Amministrazione Comunale di Catania ha avviato il percorso partecipato per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, un’iniziativa che intende valorizzare il patrimonio culturale e creativo della città e promuovere una visione condivisa per il futuro del territorio”. Lo annuncia l’ufficio stampa del Comune che spiega: “L’obiettivo è costruire insieme alla comunità un progetto culturale solido e rappresentativo, capace di attivare le energie locali e rafforzare la cultura come motore di sviluppo economico e sociale”.

“La candidatura – è scritto nella nota – prevede una fase di ascolto e co-progettazione articolata su più livelli per garantire il coinvolgimento diretto della cittadinanza. A partire da lunedì 14 luglio sarà attivo presso il Palazzo della Cultura lo sportello di ascolto ‘Catania 2028 – Spazio in Comune’, dove cittadini e organizzazioni potranno fissare appuntamenti individuali per ricevere informazioni, presentare proposte e dialogare con l’Amministrazione e il gruppo di progettazione incaricato della redazione del dossier”.

Il 23 luglio si svolgerà un laboratorio di co-progettazione con tavoli di lavoro tematici aperti a cittadini, associazioni e istituzioni che operano nei settori culturale e sociale, con la possibilità di registrarsi online e contribuire attivamente alla definizione dei contenuti del progetto.

In parallelo sarà lanciata la call for ideas “Un Futuro da Creare Insieme”, aperta a cittadini, associazioni, imprese, operatori culturali e istituzioni interessate a proporre idee e progetti da includere nella programmazione culturale di Catania 2028.

Il percorso partecipativo proseguirà nelle prossime settimane “con ulteriori momenti di confronto pubblico e iniziative di coinvolgimento della comunità, fino alla presentazione ufficiale del dossier di candidatura, prevista per la fine di settembre”.

Nella foto: Catania dall’alto con vista sull’Etna

