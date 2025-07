By

“L’Amministrazione di Belpasso (Catania) dovrebbe chiedere scusa mentre noi, pur apprezzandone le qualità personali e professionali, chiediamo all’assessore all’Urbanistica Simone Apa di rassegnare le sue dimissioni. Lo chiediamo, non per sua cattiva gestione, ma per sua tutela, perché il fallimento del processo partecipativo gliel’hanno caricato sulle sue spalle i suoi colleghi”.

E’ pesante il Movimento 5 Stelle di Belpasso nei confronti del sindaco Carlo Caputo, della giunta e della maggioranza di destra che lo sostiene, dopo gli incontri sul Piano urbanistico generale durati un mese e mezzo. Oltre a chiedere le dimissioni dell’assessore Apa, il coordinatore cittadino dei pentastellati, Danilo Rossetti, per i motivi opposti, chiede le dimissioni del presidente della Commissione urbanistica Giampiero Motta.

Un comunicato in cui si parla di “soggetti famelici del peggiore passato politico belpassese, che sono probabilmente tornati a governare il territorio, per interposte figure, nell’ennesimo tentativo di depredare le migliori risorse della città”, che arriva dopo le sei riunioni sul Pug (il “Forum partecipativo”) fra l’Amministrazione comunale e i cittadini, che hanno visto solamente la costante partecipazione dell’assessore all’Urbanistica (che ha presieduto i lavori), mentre il sindaco si è distinto per la sua assenza.

“Sì è tristemente conclusa a Belpasso – scrivono i 5S – la serie di incontri che avrebbe dovuto vedere il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, cittadini, ordini e collegi dei professionisti che per loro specifiche competenze e responsabilità, ma anche solo per proporre una loro visione del Paese, fossero interessati al Piano”.

“La Politica – seguita la nota – non ha saputo avvicinare i cittadini nel momento più importante per costruire il futuro sviluppo economico e sociale del proprio paese. Grande l’impegno dell’Assessore Apa, unico rappresentante, attivo e tecnicamente preparato, di un’Amministrazione che ha preferito disertare tutti gli appuntamenti”.

“Non abbiamo invocato la nomina del Commissario Provveditore prevista dalla legge – si legge nel comunicato – per il ritardo sin qui accumulato, perché inizialmente avevamo sperato che finalmente si fosse deciso di avviare una seria procedura di formazione del PUG ma l’esigua (una media di 6-7 persone) presenza di cittadini agli incontri ci ha di fatto disillusi”.

“L’Amministrazione Belpassese – è scritto – dovrebbe chiedere scusa mentre noi, pur apprezzandone le qualità personali e professionali, chiediamo all’assessore Simone Apa di rassegnare le sue dimissioni. Lo chiediamo, non per sua cattiva gestione, ma per sua tutela, perché il fallimento del processo partecipativo gliel’hanno caricato sulle sue spalle i suoi colleghi”.

“Il Sindaco non lo ha sostenuto – spiega Rossetti – assentandosi e non presentandosi alla conferenza stampa d’avvio (vorremmo capire chi lo consiglia su queste, chiamiamole, strategie) e anche la Giunta, a parte qualche comparsa di circostanza, non si è vista agli incontri”.

“Il Presidente della Commissione Urbanistica – viene detto nel documento – aveva altro da sbrigare (e il resto della commissione?). Anche a lui chiediamo di dimettersi e di passare la guida della Commissione ad altri, ma per il motivo opposto rispetto a quanto detto per l’Assessore Apa”.

“La maggioranza Caputo – chiede il movimento di Conte – utilizzerà l’assessore Apa come capro espiatorio della propria inadeguatezza?”.

“Ci rivolgiamo ai nostri concittadini, affinché non rieleggano i soliti carrieristi della politica – è l’affondo dei 5S -. Sono passati decenni senza che i politici che hanno governato Belpasso dal 2002 abbiano mai concretamente e realmente voluto pianificare e programmare lo sviluppo Urbanistico, Economico, Commerciale e Sociale della nostra città. Zero risultati!”

“Il loro obiettivo – conclude la nota – pare essere quello di costruire solo carriere politiche in Comune, alla Regione, in qualche azienda o in qualche società partecipata e nel frattempo tirano a campare di fronte alle presumibili pressioni dei famelici soggetti del peggiore passato politico belpassese, che sono probabilmente tornati a governare il territorio, per interposte figure, nell’ennesimo tentativo di depredare le migliori risorse della città”.

Nella foto: il municipio di Belpasso (Catania)

Redazione