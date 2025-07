Ormai anche le pietre hanno capito che il sindaco di Belpasso (Catania) Carlo Caputo è più interessato al suo futuro che al futuro della sua città. Gli esempi non mancano (dalla mancata farmacia comunale al Pug, tanto per citarne qualcuno). Lui ormai è indirizzato verso una candidatura alle regionali: altri compiti, altri rapporti, altri guadagni lo attendono, qualora venisse eletto. Quindi non scherziamo con un secondo mandato da sindaco, troppi grattacapi, “certa stampa che disinforma”, un “misero” stipendio da primo cittadino, 4 mila 300 Euro al mese, che si è aumentato all’inizio di questa sindacatura, quando a Palermo, ogni trenta giorni, potrà percepirne 15 mila.

Certo, deve sanare la rottura con il deputato locale Giuseppe Zitelli del suo stesso partito (Fratelli d’Italia), che non vuol cedere a Caputo il posto di deputato regionale. Fino a quando i due sono uniti, la nave va a gonfie vele, ma se dovessero andare disuniti la nave rischierebbe di fare la fine del Titanic.

Caputo attualmente è lacerato fra l’essere e l’apparire. Fra le due soluzioni ha sempre preferito decisamente la seconda. A maggior ragione ora che ha deciso di andare a Palermo. Troppo impegnato a lanciare messaggi di distensione all’ancien regime, protagonista del “sacco” della città e del territorio, ma da cui potrebbe ricevere molti voti, troppo impegnato in tutto questo per poter pensare al Piano urbanistico generale (Pug), un tempo Piano regolatore generale (Prg), e quindi allo sviluppo economico, al futuro dei giovani, al turismo, alla valorizzazione di un patrimonio di eccezionale valore (l’Etna, la collina e la Piana), alla tutela e alla rigenerazione del centro storico, ai parchi, al lavoro e a tanto altro. Troppi interessi ci sono in ballo per poter pensare a un nuovo Pug. Meglio lo status quo che continua a garantire affari e cemento per i “soliti noti”.

E lo status quo a Belpasso è il vecchio Piano regolatore “made in Palermo” redatto dall’architetto Francesco Lima, cugino dell’ex deputato europeo della Democrazia cristiana Salvo Lima, approvato dalla Regione nel 1993. Molti fanno finta di dimenticarlo chi era Lima, e i giovani neanche lo conoscono.

Ma basta consultare un motore di ricerca per saperne di più. È stato accertato dalla Commissione antimafia e dalla magistratura, nei tre gradi di giudizio, che Salvo Lima era molto vicino alle organizzazioni mafiose, addirittura il pentito Francesco Marino Mannoia dice che era organico a Cosa nostra. Durante la sua sindacatura, a Palermo, Salvo Lima, assieme al suo assessore ai Lavori pubblici Vito Ciancimino (mafioso anche lui, secondo l’Autorità giudiziaria), rilasciò migliaia di licenze edilizie per demolire altrettante ville liberty ad imprenditori collusi con Cosa nostra, che al loro posto edificarono palazzi di dieci, dodici e quindici piani. Un’operazione che tutti definirono “il sacco di Palermo”.

“Secondo la sentenza del processo per l’omicidio dell’onorevole Lima (emessa nel 1998) – spiegano i siti più informati – il deputato europeo si attivò per modificare in Cassazione la sentenza del Maxiprocesso di Palermo che condannava molti boss all’ergastolo. Il 30 gennaio 1992 la Cassazione confermò gli ergastoli del Maxiprocesso e sancì la validità delle dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta: per queste ragioni Lima venne ucciso il 12 marzo 1992, e anche per lanciare un avvertimento all’allora presidente del consiglio Giulio Andreotti, suo capo corrente”.

Ora, se è vero che le responsabilità sono individuali, e che quindi le colpe di Salvo Lima non possono ricadere sul cugino architetto, è anche vero che un po’ della cultura del “sacco” di Palermo è stata esportata a Belpasso. Basta studiare il Piano redatto da Lima (tuttora in vigore) per comprendere tutto questo: un centro storico saccheggiato per far posto a dei palazzi di quattro piani, le zone limitrofe al centro storico (rette e traverse) definite edificabili senza uno studio degli edifici da demolire e da salvaguardare (saccheggiate nel frattempo anche quelle), aree edificabili sovradimensionate rispetto all’incremento demografico, una in particolare (nella parte Nord della città) con delle dimensioni abnormi (ma fortunatamente ancora non edificata), e tante altre anomalie (per usare un eufemismo) passate sulle testa degli abitanti.

Ebbene: quel Piano regolatore, come detto, è ancora vigente, dato che non si è provveduto a redigere il nuovo strumento urbanistico. La legge prevede che bisogna revisionarlo dopo dieci anni rispetto all’approvazione del vecchio. In questo caso nel 2003. Ma siccome le classi dirigenti che da allora si sono succedute al municipio hanno ritenuto che tutto va bene così, a Belpasso si va avanti con un Piano scaduto “solamente” da ventidue anni.

Troppo impegnato, l’attuale sindaco, a lanciare messaggi anche al suo elettorato, che ancora crede nel paradigma dei “giovani al potere”: qualche taglio di nastro, qualche sagra, qualche opera pubblica opportunamente propagandata, una buona raccolta differenziata in città e le orrende discariche abusive in periferia, il cemento ai cementificatori e la promessa (mai rispettata) di verde agli ambientalisti, la demonizzazioni dei “nemici”, e il gioco è fatto.

Dal 2013, quando Caputo diventò sindaco per la prima volta, dopo essere stato per oltre un decennio vice sindaco, assessore e consigliere comunale, sono trascorsi dodici anni. Il “giovane” non è più giovane e la politica che fa è decisamente vecchia: clientelismo, bugie, moniti per le associazioni che osano partecipare alle manifestazioni sul Pug organizzate dalla Società civile, frasi sconnesse tipo “i parchi creano schiamazzi”, eccetera eccetera eccetera.

Ma sono queste tre parole, Piano urbanistico generale, che il sindaco non vuol sentire nominare. Non perché sia interessato direttamente negli affari (almeno fino a prova contraria), ma perché non può scontentare i Signori che li portano avanti.

E se è vero che la prima cosa che ha fatto nel 2023 è stata quella di aumentarsi lo stipendio, è anche vero che dieci anni prima aveva esordito con un’altra “perla”, cacciando la persona che avrebbe potuto cambiare il destino della città, il professore Leonardo Urbani, uno dei più eminenti urbanisti d’Europa, un anno prima scelto col criterio oggettivo del bando pubblico dal commissario regionale Angelo Sajeva.

Se lo strumento urbanistico fosse passato nelle mani di Urbani, oggi di Belpasso si sarebbe parlato come modello di un nuovo sviluppo. Con quella scelta, Caputo ha preferito penalizzare la sua città e il suo territorio, assumendosi – come disse in un’intervista a questo giornale l’ex sindaco Giovambattista Spampinato – la responsabilità di avere revocato Urbani, una decisione di cui, prima o poi, egli dovrà rendere conto.

Oggi il primo cittadino di Belpasso ha gettato definitivamente la maschera. In quei due primi atti del suo mandato, compiuti a dieci anni di distanza l’uno dall’altro, si intravedono alcuni elementi del suo modus operandi: un miglioramento della condizione economica del sindaco (2023), cioè la sua, e un modo per non rompere certi equilibri con un sistema che a Belpasso ha rapinato il rapinabile (2013). Due gesti effettuati pochi giorni dopo l’insediamento.

Come va interpretata la cacciata di Urbani, l’affidamento della stesura del nuovo strumento urbanistico ad un Ufficio tecnico comunale totalmente sprovvisto dei mezzi per operare (da allora sono passati sette anni con un nulla di fatto, e nel frattempo sono andati in pensione tre funzionari) e uno stanziamento di 160 mila Euro per non meglio precisate “ricerche” all’Università di Catania (adesso probabilmente revocato)?

Ma non è tutto. In questo sconclusionato modo di procedere c’è l’ultimo atto.

Giugno 2024. Siccome la nuova legge regionale sui Pug (2020) prevede che la stesura del nuovo strumento urbanistico debba essere “aperta” ai cittadini, il sindaco invita tutti a formulare delle proposte, ma in sordina, senza una adeguata pubblicità, vista l’importanza dell’argomento. Insomma, un invito che pochi vedono.

Malgrado questo, una parte di città risponde con elaborati pieni di idee. Che entro tre mesi, secondo la legge, devono essere discussi attraverso degli incontri (i Forum) organizzati dall’Amministrazione comunale ed estesi ai cittadini.

Per un anno, su questa tematica, il sindaco tiene un mutismo assordante. Perché? Nessuno lo ha mai spiegato. Niente Forum. E le proposte? Sparite. Nel frattempo una parte della Società civile si mobilita e sventa una cementificazione in via Fiume dove il sindaco, nel 2013, aveva promesso un parco, denuncia i fatti, organizza un dibattito sul Pug al quale partecipa molta gente (segno che quando le cose si fanno con onestà intellettuale ottengono dei risultati).

Giugno 2025. Finalmente Caputo si sveglia e – con un ritardo di un anno – fa stampare dei manifesti colorati che reclamizzano i Forum: sei incontri a tema stabiliti dall’Amministrazione comunale. Tutti pensano che finalmente si partirà dalle proposte presentate un anno prima per avviare il dibattito. Macché! Le proposte non ci sono. E dove sono? “Insabbiate”, dicono sbigottiti i pochi cittadini presenti.

Il momento più alto della farsa si raggiunge quando il sindaco non si presenta alla conferenza stampa di inaugurazione che lui stesso aveva annunciato tramite comunicato stampa. Tutti lo aspettano al secondo incontro. Assente. Al terzo, al quarto, al quinto e al sesto. Sempre assente.

Neanche l’assessore all’Urbanistica Andrea Apa, sempre presente (è lui che presiede gli incontri), che pure dimostra preparazione e buona volontà, riesce a rispondere a queste due domande semplicissime: perché il sindaco è sempre assente, che fine hanno fatto le proposte dei cittadini, si sono smarrite o qualcuno ha deciso di imboscarle in qualche cassetto del Comune? Palpabile l’imbarazzo dell’assessore.

Le persone presenti hanno fatto qualche ipotesi: o quelle proposte contengono qualche idea “scomoda”, oppure non si vuol dare alla Società civile la primogenitura del Pug. O magari entrambe le cose.

Signor sindaco, cosa non va di quelle proposte? Non si vuole conferire l’incarico del Pug ad un grande urbanista al di sopra delle parti attraverso un criterio oggettivo come il bando pubblico? Non si vuole allargare il centro storico alle rette e alle traverse, non si vuole intraprendere una seria politica delle ristrutturazioni, si vuole continuare col cemento selvaggio e con le demolizioni degli antichi manufatti, non si vogliono abbassare le cubature, non si vogliono creare parchi pubblici, non si vuole dare vivibilità alle frazioni in modo da spremerle al momento del voto, non si vogliono inserire le opere pubbliche in un contesto che solo il Pug è in grado di garantire? È vero, signor sindaco, che dare una “primogenitura” alla Società civile sul Piano urbanistico generale equivale a decretare il fallimento della sua politica?

In un recente comunicato il Movimento 5 Stelle di Belpasso ha chiesto all’assessore Apa di dimettersi. Non per incapacità, ma per evitare di essere considerato il capro espiatorio di un fallimento annunciato dell’Amministrazione di cui fa parte. Secondo noi, non è l’assessore all’Urbanistica che dovrebbe dimettersi.

Post scriptum: l’immagine pubblicata in apertura di articolo è stata ricavata dal film “Le mani sulla città” di Francesco Rosi, uscito nel 1963. La città in cui la storia è ambientata è Napoli. A distanza di oltre 60 anni è Milano a balzare ai disonori della cronaca per gli stessi scandali. Di Belpasso – comune molto più piccolo di Napoli e Milano – la cronaca nazionale non si occupa (del resto, a Belpasso, non si sono costruiti i grattacieli che vediamo nelle due metropoli), eppure un primato il paese etneo lo ha ottenuto: primo comune in Sicilia per abusivismo edilizio. Forse è l’unico posto d’Italia dove i destini urbanistici dei cittadini sono determinati da una persona defunta da tanti anni: Lima.

Nella foto: un’immagine del film di Francesco Rosi, “Le mani sulla città”

Luciano Mirone