Il sindaco di Belpasso (Catania) Carlo Caputo smentisce le notizie apparse sul nostro giornale di una sua volontà di candidarsi alle elezioni regionali del 2027, ma questa volta attacca sibillinamente il “Palazzo”, lanciando dei messaggi ad incertam personam, e parlando di “trame” e di “faccendieri che sono già al lavoro”.

Ma vediamo cosa scrive questo pomeriggio sui Social il sindaco della cittadina etnea: “Nelle ultime settimane – afferma Caputo – si sono rincorse alcune voci di una mia candidatura alle prossime Elezioni regionali del 2027”.

“Non sono abituato a tenere troppo in considerazione il chiacchiericcio – spiega il sindaco di Belpasso -. Tuttavia ogni tanto è bene intervenire, sinteticamente, per evitare che si diffondano notizie senza fondamento. In questo caso si tratta solo di qualche chiacchiera, per giunta ‘di Palazzo”.

“Sarò quindi molto chiaro. Faccio il Sindaco perché amo questa città. Continuerò a farlo fino a quando ne avrò la possibilità e fino a quando lo vorranno i cittadini. Sulle ragioni di queste ‘voci’ forse ci sarà modo di parlare in futuro, oggi preferisco essere sintetico e lasciare le trame ai faccendieri che sono già al lavoro”.

Quindi Caputo smentisce “qualche chiacchiera” proveniente dal “Palazzo”, ma non smentisce la presunta rottura con il deputato regionale del suo stesso partito Giuseppe Zitelli (Fratelli d’Italia) proprio per la candidatura alle elezioni regionali, di cui questo giornale ha dato notizia lo scorso 11 giugno, cioè oltre un mese e mezzo fa.

Nel nostro articolo si legge che la rottura fra i due sarebbe stata causata dal fatto che entrambi ambiscono ad un seggio a Palermo. Ma siccome uno dei due è di troppo, qualcuno fra i due deve sacrificarsi. Zitelli è reduce da ben due legislature all’Assemblea regionale siciliana e non ritiene di lasciare lo scranno neanche al suo migliore alleato. Che, va ricordato, fu colui, alcuni anni fa, che costruì la candidatura di Zitelli (allora vice sindaco proprio di Caputo) alla Regione e la successiva vittoria.

Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Zitelli ha preso quota, ha allargato i consensi, è entrato nella politica che conta, mentre Caputo è rimasto a Belpasso. Da giugno (quando i due avrebbero avuto uno scontro duro al primo piano del municipio etneo), a quanto pare, la tensione, invece di distendersi, si sarebbe acuita notevolmente, fino ad arrivare ad uno scontro che, al momento, secondo fonti interne, non appare facilmente sanabile.

Quel che ci si chiede è: perché Caputo smentisce dopo un mese e mezzo queste voci? Perché non ha smentito la notizia della probabile rottura con Zitelli? Perché parla di “faccendieri” di “Palazzo”? A chi si riferisce? La sua presunta rottura con il deputato di FdI avrà ripercussioni nella sua maggioranza?

Nella foto: il sindaco di Belpasso (Catania), Carlo Caputo

Luciano Mirone