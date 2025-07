Non si candida alle regionali del 2027 “per amore” nei confronti della sua città. Così scrive sui Social. E intanto fa melina, mantiene il possesso palla, spera che l’avversario si stanchi per prendere tempo ed arrivare al nulla di fatto. E’ questa la strategia del sindaco di Belpasso (Catania) per mantenere lo status quo: ovvero lasciare che il vecchio Piano regolatore (Prg) scaduto nel 2003 (e disegnato dieci anni prima dal cugino di Salvo Lima, ex parlamentare europeo, per i magistrati fortemente colluso con la mafia) rimanga vigente, e intanto i Signori del cemento continuano a farsi gli affari propri. L’amore prima di tutto.

Bisogna studiarlo il Prg di Belpasso per constatare che l’amore è un’altra cosa, come la cultura del “saccheggio” importata dalla Palermo di Lima e di Ciancimino ed imposta anche in questo (ex) delizioso paese dell’Etna con le case originariamente basse, gli archi a sesto acuto, i giardini profumati e i balconi in ferro battuto. Bisogna studiarlo per vedere come quella cultura sia penetrata nella testa di molta gente come un fossile stratificato nella roccia.

Basta fare una passeggiata in centro storico e vedere i “vendesi” su tanti balconi o spostarsi nell’hinterland per vedere gli orrendi capannoni costruiti in area agricola dai soliti personaggi, per avere un’idea del disprezzo perpetrato per la propria città, trattata come una cavia per costruire carriere politiche e affari. In nome, ovviamente, dell’amore.

Nel giro di alcuni decenni, di quel paese, è rimasto poco. Con furia demolitrice sono stati abbattuti i manufatti barocchi più belli, con cinismo inaudito i politici più spregiudicati degli anni Ottanta, Novanta e in parte Duemila si sono appropriati della Cosa pubblica e ne sono diventati i padroni. E gli abitanti? Incapsulati in una bolla di indifferenza e di complicità, ad ogni elezione hanno scaraventato valanghe di voti nei confronti dei nuovi feudatari.

Nel 2013 sono arrivati “i giovani al potere”. Pieni di “amore” anche loro. I cittadini più ingenui pensavano che bastasse l’età per garantire la svolta, i più scafati capirono di trovarsi al cospetto di una riedizione del “vecchio che avanza”. Un’altra valanga di voti.

Caputo si insedia come sindaco quando il Comune di Belpasso ha la possibilità di fare un grandissimo salto di qualità con uno strumento urbanistico nuovo, moderno, che, grazie all’apporto di un grande professionista come Leonardo Urbani (scelto dal commissario regionale che lo aveva preceduto), l’avrebbe potuto portare ad alti livelli.

Lo strumento urbanistico è la cosa più importante che un’Amministrazione comunale è chiamata a fare per programmare lo sviluppo dei prossimi decenni. Il futuro dipende da questo, a prescindere dal resto degli atti (positivo o negativo che sia). Fino al 2000 si chiamava Piano regolatore generale (Prg), da cinque anni si chiama Piano urbanistico generale (Pug) e prevede la partecipazione della gente.

Ebbene: con un colpo di mano, Caputo cancella Urbani e decreta la fine del sogno: mette tutto nelle mani dell’Ufficio tecnico comunale (quindi nelle sue), che fin dalle prime battute comincia a brancolare nel buio.

Sì, perché redigere lo strumento urbanistico di uno dei più vasti territori della Sicilia è difficile. Se poi si pensa che quell’Ufficio – con degli evidenti limiti di personale e di mezzi – riesce ad espletare a stento l’ordinaria amministrazione, la missione diventa impossibile.

Per sette anni (più i cinque del suo omologo Daniele Motta, stesso partito, Fratelli d’Italia, stessi metodi: quindi complessivamente dodici anni) Caputo insiste col modello apparentemente fallimentare del “nulla di fatto”, ma sostanzialmente redditizio del “cambiare tutto per non cambiare nulla”.

Ora si dà il caso che i problemi, in un territorio così esteso, si siano moltiplicati, specie se si pensa al gran numero di cave di pietra aperte anche di recente (col conseguente caos che si riversa in città e nel territorio) e al fatto che la vasta area della Piana di Catania (buona parte della quale si trova in zona di Belpasso) è diventata appetibile per l’installazione di vasti campi di pannelli fotovoltaici.

(Anche) per questo urge un Pug redatto da un grande urbanista in base a una scelta oggettiva scaturita da un bando pubblico. Ma il sindaco non vuol sentire ragioni, insiste sull’Ufficio tecnico comunale, con i i costi che lievitano e la situazione che va in malora.

Adesso Caputo passa al contrattacco allestendo in fretta e furia sei Forum sull’argomento. Che si rivelano un flop clamoroso: una media di sei, sette presenze a settimana, con un numero che in un’occasione polverizza tutti i record mai registrati nella storia dei dibattiti organizzati a Belpasso: tre spettatori.

Non contento dei disastri sul Pug, il sindaco nei giorni scorsi ha affidato al giornale online Etna News le sue intenzioni: “Con la conclusione di questa prima fase, si aprirà una seconda fase di incontri, ai quali seguiranno un momento di sintesi e analisi di tutti i contributi emersi che, insieme agli studi specifici propedeutici e al supporto della Commissione consiliare competente, presieduta dal consigliere Giampiero Motta, costituiranno la base per la stesura del nuovo Piano Urbanistico Generale. Un piano che sarà attento alle trasformazioni del territorio e orientato a una visione strategica di sviluppo urbano, frutto di un lavoro serio, condiviso e proiettato al futuro”.

Prezzo previsto (secondo la sua ultima dichiarazione in Consiglio comunale)? “Soltanto” 300 mila Euro. Che, aggiunti ai quasi 90 mila sperperati fra consulenze varie, fanno circa 400 mila, suscettibili di aumento. Urbani, per la cronaca, era stato cacciato con il pretesto che “costava troppo”: 200 mila Euro.

Battute dalle quali emerge la precisa volontà di gestire il Piano urbanistico generale come se fosse cosa propria.

Insomma, Caputo vuol continuare a tener palla: non vuole fare gol e neanche prenderne. Gioca per lo 0-0, in modo che si cementifichi il cementificabile e la città sprofondi sempre di più nell’anonimato e nell’inanimato. Come stabilito dal vecchio – ed eternamente vigente – Piano regolatore del cugino di uno dei politici più mafiosi della storia d’Italia (ma questo lo dice la magistratura). Il tutto per un “amore” scritto sulla sabbia.

Luciano Mirone

Post scriptum. I miei frequenti articoli sul sindaco di Belpasso rappresentano un accanimento nei suoi confronti? Tante volte mi sono posto questa domanda. E onestamente credo che sia possibile che i lettori (specialmente i suoi più accesi tifosi) possano pensarlo (come è accaduto in precedenza con i sindaci Alfio Papale e Daniele Motta). Non vi nascondo che qualche volta ho pure sospettato di me. Addirittura è capitato che mi sia pure allontanato fisicamente da Belpasso per cercare di valutare le cose col giusto distacco, fissando però dei parametri oggettivi attraverso delle domande: 1) E’ giusto che un cittadino denunci certe storture?; 2) E’ giusto che, a maggior ragione, lo faccia un giornalista?; 3) E’ giusto farlo almeno per le future generazioni, dato che quelle presenti sono completamente sorde? 4) Possiamo considerare “stortura” una pratica che confligge con il Bene comune?; 5) E’ giusto denunciare un sindaco – a prescindere dal suo nome – che gestisce in maniera discutibile una cosa fondamentale per il futuro della sua città come lo strumento urbanistico? 6) E’ giusto andare avanti a prescindere? A tutte le domande ho risposto un deciso SI. Ognuno tragga le conclusioni che crede (l.m).