“La presunta ‘riforma’ costituzionale della giustizia approvata dal Parlamento è un colossale inganno nei confronti dei cittadini operato da una maggioranza di governo mistificatrice e in totale malafede”. Lo afferma Enzo Guarnera, presidente dell’Associazione “Antimafia e Legalità”.

“Basti pensare che oggi – dice – solo lo 0,02 % di magistrati chiede di passare da una carriera all’altra e che, in tal caso, deve anche cambiare regione. Pertanto, nei fatti, la separazione tra requirenti e giudicanti esiste da anni”.

“I problemi veri della giustizia – afferma Guarnera – sono altri: carenze di organici, di strutture, di risorse economiche. Carenze la cui responsabilità, da sempre, è unicamente della classe politica”.

“Allora la verità – dichiara il presidente dell’associazione – deve essere spiegata a quanti, e sono troppi, subiscono la becera e ingannevole propaganda di un ceto politico impresentabile, indegno di un Paese democratico”.

“Il vero obiettivo è un altro –continua l’avv. Guarnera -. Attraverso la separazione delle carriere giungere alla sottomissione dei pubblici ministeri al potere esecutivo, così da limitare le indagini a carico dei politici, dei cosiddetti ‘colletti bianchi’ e dei grandi mafiosi in giacca e cravatta”.

“È bene si sappia – dice Antimafia e Legalità – che tale progetto è copiato dal ‘Piano di Rinascita Democratica’ della P2 di Licio Gelli, che stava tanto a cuore del pregiudicato piduista Berlusconi. Infatti i suoi politicamente indegni epigoni hanno dedicato a lui questo obbrobrio di riforma”.

“Fortunatamente – continua Guarnera – vi sarà un referendum e ho deciso che mi impegnerò al massimo, in tutte le sedi, affinché questo sciagurato progetto non venga approvato. Per decenni ho partecipato a innumerevoli campagne elettorali – conclude il Presidente dell’Associazione Antimafia e Legalità – e in questa metterò il massimo delle mie energie. Si tratta di contrastare quella mafia che si sta facendo Stato”.

