“Sosteniamo con forza il tema del futuro del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica Mediterranea (Ccpm) di Taormina, alla luce dell’imminente scadenza della convenzione con l’Ospedale Bambino Gesù. Una scadenza che non può essere ignorata né affrontata con superficialità”. Lo dicono Calogero Leanza e Giovanni Burtone, parlamentari all’Assemblea regionale siciliana del Pd e componenti della commissione Salute all’Ars, dove nel corso della seduta di ieri si è discusso della struttura sanitaria di Taormina.

“Il Ccpm – aggiungono Leanza e Burtone – rappresenta una struttura di assoluta eccellenza nel panorama sanitario siciliano e del Sud Italia. Garantisce cure altamente specialistiche a neonati, bambini e adolescenti affetti da gravi patologie cardiache, evitando trasferimenti dolorosi fuori regione per centinaia di famiglie siciliane”.

“Abbiamo chiesto al Governo regionale – proseguono – chiarezza e responsabilità: serve una presa di posizione netta a tutela di un presidio strategico per la rete dell’emergenza-urgenza pediatrica e per l’intero sistema sanitario regionale. La continuità dell’attività del reparto deve essere garantita e il Ccpm deve restare a Taormina, dove ha sede una realtà consolidata”.

“Non possiamo accettare – concludono Leanza e Burtone – che, in assenza di una programmazione seria, si lasci scadere una convenzione così importante senza un progetto chiaro per il futuro. Il diritto alla salute dei bambini siciliani non si tocca”.

Nella foto: l’ospedale San Vincenzo di Taormina

