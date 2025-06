“Situazione inaccettabile sull’autostrada A19 Palermo-Catania, senza piani di mitigazione, percorsi alternativi e una gestione trasparente dell’emergenza, si intervenga con urgenza convocando una riunione con i soggetti coinvolti, cioè Anas, Regione Siciliana ed enti locali”.

Lo scrive al prefetto di Palermo, il deputato del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana Luigi Sunseri, alla luce dei “pesantissimi ritardi e degli incolonnamenti” che si registrano sull’autostrada, nel tratto compreso tra Altavilla Milicia, Casteldaccia e Bagheria, a causa dei lavori in corso e dei conseguenti restringimenti di carreggiata.

“Tali interventi – scrive il deputato – realizzati su una tratta strategica per la mobilità della Sicilia occidentale, stanno provocando quotidianamente gravi rallentamenti e blocchi della circolazione, con cittadini costretti a rimanere incolonnati per diverse ore, impossibilitati a raggiungere le proprie abitazioni o i luoghi di lavoro con tempi certi”.

“A ciò si aggiungano – prosegue Sunseri – ulteriori lavori che interessano la Strada Provinciale 88, che collega Bagheria e Casteldaccia, che ne hanno determinato la chiusura parziale, nonché interventi di manutenzione in corso sulla Strada Statale 113, nel tratto tra Santa Flavia e Casteldaccia. Le ricadute su salute, sicurezza e diritti fondamentali degli utenti sono ormai evidenti e non più tollerabili, tenuto conto anche del fatto che gli automobilisti, spesso, al fine di cercare una via di fuga dalle lunghe code autostradali, imboccano le uscite di Casteldaccia e Bagheria, determinando un’ulteriore congestione anche del traffico cittadino”.

“È doveroso ricordare – continua il deputato regionale – che i lavori insistono su una rete autostradale gestita da ANAS, ma commissariata, con competenza affidata al Presidente della Regione Siciliana, On. Renato Schifani, in qualità di Commissario straordinario”.

“Nonostante ciò – seguita l’esponente pentastellato -, a fronte di una crisi che investe direttamente e pesantemente la vita quotidiana di migliaia di siciliani, già da diverse settimane, non si registra alcun intervento risolutivo da parte del Presidente Schifani. Nessun aggiornamento, nessuna comunicazione, nessuna assunzione di responsabilità concreta”.

“Alla luce di quanto sopra – si legge in conclusione nella lettera – le chiedo di intervenire con urgenza convocando una riunione con i soggetti coinvolti al fine di conoscere lo stato attuale dei lavori e il cronoprogramma previsto, di individuare soluzioni provvisorie o alternative per decongestionare il traffico, di indicare date certe e ufficiali per il completamento degli interventi e per garantire la predisposizione di un piano comunicativo chiaro, pubblico e costante verso i cittadini”.

