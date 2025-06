By

“L’adesione di Città Aperta al Patto Civico promosso dal PD siciliano è una notizia importante che ci incoraggia a continuare nella strada di apertura a realtà civiche e sociali in Sicilia. L’alleanza che può garantire un cambiamento dell’Isola passa soprattutto dalla capacità di costruire relazioni con quanto di vitale esiste nella nostra regione”. Lo dichiarano il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo e Armando Hyerace, segretario della federazione provinciale di Messina.

“La collaborazione con una realtà politica seria e consolidata come Città Aperta rappresenta un valore aggiunto, anche in vista delle prossime elezioni amministrative. Come Pd siciliano continueremo a investire su un progetto aperto, consapevoli che solo innovando schemi e linguaggi potremo essere all’altezza della sfida che vogliamo lanciare”.

Mario Scardino di Città Aperta rilancia: “Città Aperta ha sottoscritto con favore il Patto Civico proposto dal PD regionale in quanto rappresenta un’occasione concreta di collaborazione e costruzione di un progetto comune, democratico e progressista. Il Movimento ha una storia politica ormai consolidata sul territorio barcellonese ma negli anni ha sempre interloquito con tutte quelle forze di sinistra che, sia a livello provinciale e regionale, si sono spese in direzione di progetti seri di rinnovamento”.

“È un bene che adesso – prosegue Scardino – queste forze intendano unirsi per programmare le sfide future ed elaborare nuovi percorsi politici. Ci conforta in questa scelta la nuova direzione intrapresa dal Pd nazionale e l’idea che l’apertura al mondo civico possa apportare nuova linfa in termini di idee e di uomini, nella consapevolezza che – conclude – solo attraverso un’autentica partecipazione potrà delinearsi il nuovo volto della Sicilia”.

