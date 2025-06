“Noi sottoscritti Alessandro Marletta, Claudio Guardone, Carlotta Di Maria e Federico Cardillo, in qualità di Rappresentanti d’Istituto degli Studenti, membri del Consiglio d’Istituto, dell’Istituto di istruzione superiore (Iis) ‘Concetto Marchesi’ di Mascalucia (Catania), sentiamo il dovere di denunciare con forza e chiarezza la condizione di abbandono e il silenzio da parte delle Istituzioni locali di fronte alle continue richieste e lamentele portate avanti negli anni dalla Dirigenza, dagli Studenti e dalle Studentesse del nostro Istituto”.

E’ la protesta indignata (inviata a L’Informazione) di un gruppo di studenti di una delle scuole (liceo classico e scientifico) ritenute più all’avanguardia della provincia di Catania, sia per i metodi di insegnamento, che per la preparazione di docenti e alunni, una protesta lanciata contro i vertici della Città metropolitana di Catania – quindi sostanzialmente contro il sindaco e l’assessore alla Pubblica istruzione del capoluogo etneo -, “indifferenti” alle “continue sollecitazioni” portate avanti dai ragazzi, dai professori e dal capo d’istituto sulle strutture preposte alla “formazione fisica e culturale dei giovani”, ovvero una palestra, un’aula magna e degli spazi esterni dove svolgere delle attività che fanno parte delle materie previste dall’ordinamento scolastico.

“Pur essendo una realtà scolastica di rilievo sul territorio – spiegano i rappresentanti -, il nostro Istituto è tuttora privo di una palestra e di un’aula magna, due spazi fondamentali e necessari per la crescita formativa, fisica e culturale di migliaia di studenti e studentesse, carenze logistiche che hanno comportato negli anni numerose difficoltà organizzative e gestionali non indifferenti, problematiche alle quali l’Istituzione scolastica e gli studenti si sono adeguati senza alcun aiuto dalla Città Metropolitana”.

“La mancanza di una palestra – è scritto nella nota – è stata finora colmata in accordo con il Comune di Mascalucia, che ha reso disponibile agli studenti l’utilizzo del Palazzetto sportivo comunale e del Campo Sportivo ‘Bonaiuto Somma’. Questa sistemazione ha imposto agli studenti del primo biennio di recarsi presso gli spazi adibiti ad uso sportivo tramite un servizio navetta interamente pagato dai contributi delle famiglie, e agli studenti del secondo biennio e del quinto anno di recarvisi autonomamente”.

“Con l’inizio dei lavori per la realizzazione del Polivalente di Mascalucia – si legge nel comunicato – la Dirigenza, gli Studenti e le famiglie avevano sperato nella costruzione di una palestra capace di risolvere in via definitiva i problemi legati all’assenza di tale spazio. Ad oggi, però, nel progetto non risulta in corso la costruzione di alcuno spazio dedicato allo svolgimento dell’attività di Educazione Fisica”.

“Inoltre – si dice ancora – con la delibera n. 74 del 29/10/2024, il Consiglio Comunale di Mascalucia ha disposto l’affidamento in concessione della gestione, conduzione ed uso dell’impianto sportivo comunale ‘Bonaiuto Somma’ e del Palazzetto dello Sport a terzi. A seguito di tale bando, è necessario, per l’anno scolastico 2025/2026, che la Città Metropolitana di Catania si accordi con il privato che avrà in gestione i locali comunali per lo svolgimento delle ore di Educazione Fisica”.

“La Dirigenza del nostro Istituto – afferma la nota – ha già chiesto all’Ente di attivarsi al riguardo, ma non è arrivata alcuna risposta. Nonostante le reiterate richieste da parte della Dirigenza scolastica e degli organi rappresentativi degli studenti, la Città Metropolitana di Catania continua a ignorare la nostra situazione. Le istanze inviate non hanno MAI ricevuto risposta concreta: un silenzio istituzionale che oggi non possiamo più tollerare”.

“Alla luce di tali informazioni – insiste in comunicato – chiediamo alla Città Metropolitana di Catania se gli Studenti del Marchesi avranno mai uno spazio per lo svolgimento dell’Educazione Fisica e se, per l’anno scolastico 2025/2026, essi potranno ancora usufruire degli spazi del Palazzetto comunale e del Campo ‘Bonaiuto Somma’”.

“Ci chiediamo come sia possibile – affermano gli studenti del Concetto Marchesi -, nel 2025, che una scuola pubblica venga lasciata in queste condizioni. In un territorio fortemente colpito dall’abbandono scolastico, e che quindi dovrebbe puntare sull’istruzione come motore di crescita e sviluppo, gli studenti sono lasciati da soli e senza risposte da chi di dovere”.

“Lo sport, l’aggregazione, il confronto culturale e la partecipazione attiva – viene ancora dichiarato – sono diritti e istanze portate avanti dal MIM, non privilegi. Con questo comunicato chiediamo pubblicamente alla Città Metropolitana di fornire spiegazioni e, soprattutto, soluzioni concrete e immediate, tra le quali l’apertura di un tavolo di lavoro con noi Rappresentanti degli studenti. Non vogliamo più sentirci invisibili. I nostri diritti non sono secondari e la nostra voce deve essere ascoltata. Invitiamo la cittadinanza e i media a sostenere la nostra battaglia, che è prima di tutto una battaglia per la dignità dell’istruzione pubblica”.

Nella foto: l’ingresso dell’Istituto di istruzione superiore “Concetto Marchesi” di Mascalucia (Catania)

Redazione