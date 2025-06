Un invito a ridere, a riflettere e a lasciarsi sorprendere dal potere universale del corpo e della comicità, in compagnia di grandi clown di statura internazionale, in una località turistica come Giardini Naxos, ad un passo da Taormina. E’ quello che si propone la IV edizione del Festival Internazionale Nouveau Clown (Finc), in programma dal 27 al 29 giugno e dal 4 al 6 luglio 2025, con la maggior parte degli spettacoli che si svolgeranno al Teatro della Nike nel Parco Archeologico di Naxos.

Un ricco programma con grandi nomi della scena comica contemporanea “senza parole”, tra i quali David Larible, Anatoli Akerman, Paolo Nani e Gardi Hutter. In programma anche workshop per professionisti e bambini, una mostra dedicata al clown Grock e talk d’autore con Alessandro Serena, Elena Vladimirovna Petrikova e Antonio Giarola.

Al Parco Archeologico Naxos sarà visitabile, inoltre, la mostra sul Clown Grock, definito “il più grande clown del mondo” con oltre 30 pannelli che raccontano 250 anni di storia del Clown nel circo. La Mostra è allestita in collaborazione con il Cedac di Verona e il Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi.

All’interno della sezione dedicata ai talk, il Festival offre al pubblico e agli addetti ai lavori momenti di riflessione storica e teorica sull’arte del clown in collaborazione con il Prof. Dario Tomasello, docente di teatro presso l’Università di Messina, dove coordina il DAMS e ha fondato il Centro Internazionale di Studi sulla Performatività delle Arti e degli Immaginari sociali (UNIVERSITEATRALI).

Tra gli ospiti il professor Alessandro Serena – docente di Storia dello Spettacolo Circense e di Strada all’Università degli Studi di Milano, Elena Vladimirovna Petrikova – esperta della scuola russa, Antonio Giarola, regista e presidente del CEDAC (Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi).

Oltre a un workshop per professionisti condotto da David Larible, il programma prevede anche un laboratorio dedicato ai bambini condotto dall’artista e regista teatrale spagnolo Oscar Vidal. Un’occasione per avvicinarsi al mondo del clown attraverso il linguaggio del corpo e la creatività, in un clima di divertimento e scoperta.

Nato nel 2022 da un’idea degli artisti Dandy Danno e Diva G, il Festival “punta a valorizzare il clown contemporaneo, nella sua dimensione poetica, ironica e inclusiva, e ad avvicinare nuovi spettatori – in particolare famiglie e giovani – al mondo del circo contemporaneo e dello spettacolo dal vivo”, dicono gli organizzatori.

La kermesse è realizzata con il sostegno del Parco Archeologico di Naxos – Taormina, del Comune di Giardini Naxos, in collaborazione con realtà locali e con il Théâtre GRRRANIT – Scène nationale de Belfort (Francia). Il Ministero della Cultura riconosce il FINC come festival di circo contemporaneo di particolare interesse nazionale.

Tutte le informazioni aggiornate, il programma dettagliato, le modalità di iscrizione ai workshop e l’acquisto dei biglietti online sono disponibili su www.fincfestival.com

