Si terrà venerdì 27 giugno alle ore 11,30 in piazza Duomo a Catania la conferenza stampa di presentazione del venticinquesimo Catania Pride. “Esattamente 25 anni – scrivono gli organizzatori -, nel giugno del 2000, l’ex Arcivescovo di Catania imponeva al Pride il divieto di ingresso in piazza Duomo. Per protesta, tutte le associazioni d’Italia LGBTQIA+ scelsero Catania come sede del Pride nazionale e si svolse il primo corteo del Catania Pride”.

Il Comitato Catania Pride presenterà alla stampa e alla città il programma, il corteo, il documento politico e gli ospiti del Catania Pride 2025 proprio in piazza Duomo, di fronte la Cattedrale.

Dal 30 giugno al 4 luglio presso la Camera del Lavoro CGIL di Catania, in via Crociferi 40, si svolgeranno le iniziative del Catania Pride Village: laboratori, dibattiti, incontri, concerti aperti a tutta la città. L’appuntamento per il corteo è sabato 5 luglio alle ore 17 da piazza Cavour (Borgo).

“POLPO MONDO!” è lo slogan del Catania Pride 2025. “Un motto – proseguono gli organizzatori – che rappresenta il nostro territorio, dove i ‘puppi’ si appropriano della città e della libertà. Un motto che rappresenta questo momento storico fatto di repressione, persecuzione, guerre, genocidi. Il mondo che vogliamo è tutto un altro mondo: polpo mondo”.

Ospite d’onore del corteo del Catania Pride 2025 sarà Jojò Majersick, portavoce del Budapest Pride. “Mentre il Presidente ungherese vorrebbe vietare i Pride – conclude la nota – abbiamo deciso di gemellare il Pride di Catania con quello di Budapest, in un’unica battaglia di resistenza, giustizia e libertà”.

Nella foto: il manifesto di “Polpo mondo”, il Pride di Catania contro le diseguaglianze e le ingiustizie

