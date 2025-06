“Vi è l’urgenza di dare risposte rapide e concrete a tutto il personale coinvolto, che da mesi vive una situazione di forte disagio economico e sociale”. E’ un comunicato congiunto di tutte le sigle sindacali presenti nel territorio di Catania per risolvere, una volta per tutte, la vertenza dei dipendenti dell’Opera diocesana assistenza, che da diversi mesi non percepiscono lo stipendio. Per questo l’incontro avvenito ieri presso gli uffici della Prefettura di Catania

Presenti all’incontro il Vice Prefetto aggiunto Fabio Magnano e il Commissario Straordinario dell’ODA Adolfo Landi.

“Durante la riunione – affermano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali – il Dott. Adolfo Landi ha comunicato al Vice Prefetto e ai presenti che il proprio mandato di Commissario Straordinario dell’Oda è ufficialmente terminato a seguito di un piano di risanamento già in atto e che si attende a breve l’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione. Pertanto non è stato possibile intravedere alcun tipo di impegno operativo o finanziario. Nella stessa giornata, attraverso la stampa, abbiamo ricevuto comunicazione della nuova nomina dell’avvocato Landi in qualità di presidente della Fondazione affiancato dai membri del consiglio”.

“Ci congratuliamo con il nuovo CdA – continuano i rappresentanti sindacali – ma rimaniamo fortemente preoccupati per le sorti dei lavoratori della Fondazione e in attesa del prossimo incontro prefettizio già calendarizzato tra 15 giorni richiediamo un immediato confronto con la presidenza e il nuovo consiglio al fine di ricercare soluzioni concrete per il pagamento degli stipendi arretrati ai lavoratori. Vi è l’urgenza di dare risposte rapide e concrete a tutto il personale coinvolto, che da mesi vive una situazione di forte disagio economico e sociale”.

