Il 26 giugno 2025 le “Donne catanesi per la pace” si uniranno alla mobilitazione nazionale ed europea per gridare con forza e determinazione: “Fuori la guerra dalla storia”. L’appuntamento con “10, 100, 1000 piazze per la pace” è alle 18, in Piazza Stesicoro, per un’iniziativa pubblica partecipata, corale, aperta, promossa da donne impegnate nel femminismo, nei movimenti per la pace, il disarmo, la giustizia sociale e ambientale.

Piazza Stesicoro si farà dunque spazio politico, poetico e musicale, prenderanno vita pensieri, canti, poesie, parole e musiche che attraversano l’esperienza, la visione e la forza trasformativa delle donne. Un incontro che rifiuta la retorica bellica, la normalizzazione della guerra e l’ideologia della forza, e che propone invece una pratica collettiva di pace come atto quotidiano, radicale e necessario.

Le donne catanesi per la pace saranno parte di una trama plurale che, da nord a sud dell’Italia, si intreccia con la mobilitazione europea lanciata da Stop ReArm Europe, per ribadire che la pace non è una debolezza né un’utopia, ma un’urgenza concreta da costruire qui e ora, a partire dai territori e dalle relazioni.

In un tempo in cui la violenza è tornata a essere strumento ordinario di potere, le donne si mettono in gioco con i loro corpi, le loro parole e la loro capacità di visione, per trasformare il dolore in lotta e il dissenso in proposta politica.

Contro la semplificazione dell’amico/nemico, contro la militarizzazione della vita e delle istituzioni, contro l’espansione dell’industria bellica: affermiamo con forza un’altra logica, fatta di cura, ascolto e giustizia.

Le donne catanesi per la pace invitano tutte e tutti a partecipare e a portare con sé parole, suoni, cartelli, tamburi, domande. L’obiettivo è fare della piazza uno spazio di relazione, di bellezza, di resistenza e di trasformazione.

Perché la pace si costruisce insieme. Perché la guerra non è mai la risposta. Perché è tempo di farla uscire dalla storia.

Redazione