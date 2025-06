“Io non credo nelle Case di comunità”. È lapidario il senatore Pino Firrarello, sindaco di Bronte (Catania), durante il convegno sul tema “Nuovi scenari della sanità”, organizzato dal Circolo di cultura (che ha ospitato l’evento) e dal Circolo Operaio del comune etneo, in cui si è parlato, fra l’altro, della nuova frontiera della sanità italiana: la Medicina personalizzata e Le liste d’attesa, oltre, come detto, alle Case di comunità.

Dopo aver chiesto al sottoscritto (moderatore del convegno) di intervenire alla fine, Firrarello ha ascoltato l’ampio parterre e poi, non solo non le ha mandate a dire, ma si è posto in controtendenza con la politica nazionale e regionale di cui lui, politico di centrodestra, fa parte da tanti anni, sorprendendo non poco il folto uditorio presente.

“Non credo nelle Case di comunità – ha ripetuto l’ex parlamentare, che in passato, quando militava nella Democrazia cristiana, è stato assessore regionale alla Sanità – perché le risorse che si stanno investendo per istituire queste strutture si potrebbero impiegare per far funzionare meglio gli ospedali (soprattutto quelli dei piccoli comuni), che esistono, dovrebbero rappresentare un saldo punto di riferimento per la popolazione di tanti paesi vicini e invece sono totalmente abbandonati”.

Da qui a porre il problema dell’ospedale di Bronte – per il quale la politica locale, negli ultimi decenni, si è spesa più volte – il passo è stato breve. Un nosocomio situato in una zona montana interna che, pur presentando vaste carenze, “viene portato avanti grazie all’abnegazione e dalla volontà dei medici”, ma che – anche a causa della rete viaria obsoleta – rischia di essere inadeguato per un territorio vasto come quello del versante dell’Etna e dei Nebrodi.

Insomma, le Case di comunità di cui – peraltro in modo molto esaustivo – hanno parlato Salvatore Gullotta, dirigente medico dell’Anras dell’ospedale Garibaldi di Catania (che ha tracciato un quadro normativo completo sulla sanità italiana e siciliana); Mario Zappia, direttore generale dell’Asp 4 di Enna (postosi in continuità con il relatore precedente e approfondendo la materia anche con la proiezione di diverse slide); Carmelo Pace, vice presidente della Commissione Sanità alla Regione Sicilia (un ampio resoconto dell’attività svolta, parlando delle ombre, ma anche delle luci della sanità siciliana), per Firrarello rischiano di rappresentare un fallimento, sia per i soldi da spendere (i fondi del Pnrr finalizzati a istituirle e a potenziarle), sia per l’esito che potrebbero dare.

Un convegno utile nel quale non è mancato il dissenso, ma per fare il punto della situazione in un momento in cui la sanità siciliana vive un dramma senza precedenti, tra esami istologici inevasi, fratture immobilizzate col cartone, morti per malasanità, denunce di medici che parlano degli orrori che si vivono all’interno di alcuni ospedali dell’Isola.

Un convegno utile – inaugurato dai saluti istituzionali del presidente del Circolo di cultura Valerio Saitta e dal presidente del Circolo operaio Giuseppe Di Mulo – perché ha posto problemi attuali senza avere la pretesa di risolverli, ma mettendo sotto la lente d’ingrandimento gli argomenti evidenziati dal sottotitolo che sono stati focalizzati adeguatamente.

LE CASE DI COMUNITA’. A spiegare di cosa si tratta, oltre ai relatori citati, anche l’ing. Brunella Capace intervenuta al posto di Giuseppe Laganga, direttore generale dell’Asp 3 di Catania, assente per motivi istituzionali.

Cosa sono? Tutti gli intervenuti lo hanno evidenziato in modo esaustivo: “Un modello innovativo per l’assistenza territoriale – hanno detto all’unisono i relatori, approfondendo ognuno per proprio conto per i punti di loro pertinenza – puntando su prossimità, integrazione e continuità delle cure, con l’obiettivo di rispondere in modo efficace ai bisogni di salute della popolazione”.

“Si tratta di strutture socio-sanitarie territoriali, previste dal PNRR, che offrono servizi sanitari e sociali di prossimità ai cittadini, con particolare attenzione a chi ha patologie croniche, luoghi dove i cittadini possono accedere a servizi sanitari di base, visite mediche, prelievi, vaccinazioni, e dove i medici di famiglia e altri professionisti sanitari possono svolgere la loro attività”.

“Quali servizi offrono? Di base e di prevenzione. Includono ambulatori, servizi di prelievo, vaccinazioni e visite mediche, si integrano con i servizi sociali e collaborano con i servizi sociali del territorio per fornire un approccio integrato all’assistenza”.

“A chi sono riservate? Principalmente ai pazienti cronici e sono pensate per rispondere ai bisogni di cura e assistenza di chi ha patologie croniche, garantendo continuità assistenziale”.

LA MEDICINA PERSONALIZZATA (o medicina di precisione) “è un approccio medico che mira a fornire strategie di prevenzione e trattamento su misura, tenendo conto delle caratteristiche individuali di ciascun paziente, inclusi fattori genetici, ambientali, stile di vita e contesto socio-culturale, offrendo strumenti diagnostici precisi”. Un approccio che si discosta dalla medicina tradizionale, che spesso segue protocolli standardizzati per patologie specifiche, e cerca di adattare le terapie e le strategie preventive alle esigenze uniche di ogni individuo.

“La medicina personalizzata si basa sull’analisi di diversi dati, come quelli genetici, dati clinici, informazioni sullo stile di vita e sui fattori ambientali, per determinare la terapia più efficace e mirata per un determinato paziente”.

LE LISTE D’ATTESA. “Si tratta di elenchi di pazienti che attendono una prestazione medica, come visite, esami o interventi chirurgici. Queste liste sono gestite dalle aziende sanitarie e sono suddivise in base alla priorità della prestazione richiesta, con tempi di attesa massimi stabiliti dalla normativa”. “Il Piano del Governo mira a ridurre i tempi di attesa e garantire maggiore trasparenza e accessibilità ai servizi sanitari”

Questo sulla carta. Nella realtà la situazione si sta rivelando più drammatica del previsto. Gli interventi conclusivi del deputato nazionale Giuseppe Castiglione e dell’assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica Andrea Messina, si sono soffermati sui progetti dei Governi nazionale e regionale per uscire dalle secche e per dare finalmente ai cittadini una sanità a misura d’uomo e al passo coi tempi.

Luciano Mirone