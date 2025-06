By

Si è tenuto a Belpasso (Catania) l’evento dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), intitolato “Più risparmio, più sostenibilità, più comunità”. L’iniziativa, organizzata in stretta collaborazione tra il Comune di Belpasso e le CER (Comunità energetiche rinnovabili), ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali, esperti del settore e un folto pubblico composto da cittadini, installatori e imprese.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e informazione, rafforzando la consapevolezza sui benefici delle “Comunità” in termini di risparmio economico, sostenibilità ambientale e impatto civico.

“L’impegno della nostra amministrazione – afferma il sindaco di Belpasso Carlo Caputo – verso la transizione energetica è fermo e concreto. Il Comune di Belpasso ha aderito con convinzione alle CER, consapevole dei loro molteplici benefici: non solo un tangibile risparmio economico per le famiglie e le imprese, ma anche un significativo passo avanti verso la sostenibilità ambientale attraverso la riduzione dell’inquinamento e la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

“Inoltre – seguita Caputo -, le CER rappresentano un potente strumento per rafforzare il nostro tessuto sociale, promuovendo la collaborazione e la condivisione all’interno della comunità”.

Intervento di particolare rilievo è stato quello dell’Ing. Calogero Giuseppe Burgio del Dipartimento Energia della Regione Siciliana, che ha offerto una panoramica approfondita sugli attuali interventi di finanziamento regionale a supporto delle CER e delle strategie di sviluppo future. Ha specificamente illustrato le misure previste dal PNRR (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 “Promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo collettivo”).

Questo investimento prevede un budget complessivo di 2,2 miliardi di euro, per sostenere lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili con una produzione indicativa di 2.500 GWh/anno e una capacità installata di almeno 2.000 MW. L’Ing. Burgio ha sottolineato che la misura punta a supportare la realizzazione di impianti prevalentemente in aree svantaggiate e su edifici pubblici. Gli incentivi si basano su un doppio binario: un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, cumulabile con una tariffa incentivante sull’energia prodotta e condivisa. Le modalità di partecipazione al bando, al quale il Comune di Belpasso ha partecipato, sono state illustrate nel corso della serata, invitando gli interessati a consultare il portale della Regione Siciliana, il portale del GSE e il sito del MASE, fondamentali per accedere a queste importanti opportunità.

“L’ampia partecipazione del pubblico – afferma Caputo – testimonia il crescente interesse verso questo modello innovativo di produzione e consumo di energia, che mira a un futuro più verde e inclusivo e che, grazie alle consistenti misure del PNRR, potrà vedere un’accelerazione significativa in tutto il territorio nazionale”.

“Ringrazio l’Ing. Salvatore Raciti di FederCer del Mediterraneo per averci ricordato l’importanza di un futuro energetico partecipato, l’Ing. Calogero Giuseppe Burgio del Dipartimento Energia della Regione Siciliana per aver illustrato in dettaglio le misure di finanziamento regionali e nazionali, e tutti gli altri relatori: Ing. Carmelo Caruso referente NESTI, l’Ing. Muzzicato e l’Ing. Motta, presidenti delle CER alle quali abbiamo aderito, che hanno condiviso esperienze concrete di successo, all’Ing. Cirrito, Referente CER Life – Datanetwork e Owner Digital Energy Solution, e alla Dott.ssa Del Campo, Referente BAPS | Banca Agricola Popolare di Sicilia, i quali hanno presentato soluzioni digitali e opportunità di supporto finanziario.. Un ringraziamento speciale va anche al Consigliere Comunale Giampiero Motta e a tutti i rappresentanti del Presidio Partecipativo Valle del Simeto, della Cooperativa Impresa Sociale Nesti e di Sciaraviva, che hanno evidenziato la dimensione sociale e di sviluppo territoriale delle CER” ha concluso il Sindaco Caputo.

